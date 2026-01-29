БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Моуриньо: Имах чувството, че стадионът ще се срути

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

За треньора на Бенфика вечерта на „Ещадио да Луж“ бе изключително емоционална.

Жозе Моуриньо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо определи късния гол, отбелязан от украинския вратар на тима Анатолий Трубин, който осигури на лисабонския клуб място на осминафиналите в Шампионската лига след победа с 4:2 над Реал Мадрид в сряда, като „исторически“.

Разочарованият треньор на Реал Алваро Арбелоа от своя страна изтъкна редица слабости в представянето на отбора си, след като надеждите за директно класиране напред бяха попарени и „белите“ трябваше да се задоволят с участие в плейофите на елиминационната фаза.

За Моуриньо вечерта на „Ещадио да Луж“ бе изключително емоционална и завърши с невероятен гол с глава в 98-ата минута на Трубин, който гарантира на Бенфика място сред последните 16 отбора благодарение на по-добра голова разлика.

Португалският специалист видимо бе развълнуван в интервюто си за Movistar Plus след сензационния успех на своя тим.

„Нормално е да съм емоционален. Смятам, че го заслужавахме“, заяви Моуриньо, коментирайки интензивността на двубоя и драматичния му завършек.

„За Бенфика е огромен престиж да победи Реал Мадрид. Двата клуба не се бяха срещали от онези фантастични години, преди толкова много време. А сега – за престижа на Бенфика и на играчите – това е нещо наистина невероятно“, добави Специалния.

Последният сблъсък между двата тима в турнира за Купата на европейските шампиони бе на четвъртфиналите през 1965 година, когато Бенфика достигна до финала, както и във финала през 1962-а, спечелен от португалците с 5:3.

Моуриньо засипа със суперлативи 24-годишния Трубин, чийто гол след центриране от статично положение в добавеното време предизвика истинска еуфория по трибуните.

„Знаех, че още не сме се класирали, че 3:2 не ни стига, и имахме шанс при едно статично положение“, каза Моуриньо.

„Нашият вратар Трубин, който е висок два метра, влезе в наказателното поле и отбеляза фантастичен гол – исторически гол… Имах чувството, че стадионът ще се срути. Невероятно“, добави наставникът.

За разлика от радостта в лагера на Бенфика, Арбелоа трябваше да преглътне слабото представяне на своя отбор, който изпусна аванс от 1:0 и завърши мача с девет души след червените картони на Раул Асенсио и Родриго в добавеното време.

Поражението изпрати 15-кратния носител на Шампионската лига в плейофния кръг, където Реал ще трябва да се опита да спаси европейската си кампания.

„Разбира се, че сме далеч от щастливи – точно обратното. В мач, в който знаехме какво е заложено, просто не отговорихме на предизвикателството. Бих искал да кажа, че имаше само една причина за тази загуба, но истината е, че бяха много – проблеми в единоборствата, с топката и без топка. Бяхме много далеч от версията на себе си, която трябва да бъдем“, коментира Арбелоа.

По повод червените картони Арбелоа коментира, че напрежението е взело връх.

„Понякога това са ситуации, в които не можеш да контролираш емоциите си, когато знаеш какво е заложено. Това е“, завърши треньорът на Реал.

Свързани статии:

Ясна е пълната картина в Шампионска лига
Ясна е пълната картина в Шампионска лига
Основната фаза в турнира на богатите вече е в историята.
Чете се за: 02:27 мин.
Португалски кошмар връхлетя Реал, Бенфика се промъкна в плейофите
Португалски кошмар връхлетя Реал, Бенфика се промъкна в плейофите
Португалците попариха испанците и заслужиха място в следващата фаза...
Чете се за: 05:25 мин.
#Алваро Арбелоа #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Бенфика #ФК Реал Мадрид # Жозе Моуриньо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Европейски футбол

Ханзи Флик: Завършихме пети и това е фантастично
Ханзи Флик: Завършихме пети и това е фантастично
Конте: Заслужавахме да стигнем поне до плейофите Конте: Заслужавахме да стигнем поне до плейофите
Чете се за: 01:30 мин.
Ясна е пълната картина в Шампионска лига Ясна е пълната картина в Шампионска лига
Чете се за: 02:27 мин.
Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига
Чете се за: 02:50 мин.
Ливърпул нахлу с гръм и трясък на осминафиналите Ливърпул нахлу с гръм и трясък на осминафиналите
Чете се за: 03:22 мин.
Равенство остави капо ПСЖ и Нюкасъл в Шампионската лига Равенство остави капо ПСЖ и Нюкасъл в Шампионската лига
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток
Чете се за: 00:30 мин.
По света
След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ