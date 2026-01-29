Моуриньо: Имах чувството, че стадионът ще се срути

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо определи късния гол, отбелязан от украинския вратар на тима Анатолий Трубин, който осигури на лисабонския клуб място на осминафиналите в Шампионската лига след победа с 4:2 над Реал Мадрид в сряда, като „исторически“.

Разочарованият треньор на Реал Алваро Арбелоа от своя страна изтъкна редица слабости в представянето на отбора си, след като надеждите за директно класиране напред бяха попарени и „белите“ трябваше да се задоволят с участие в плейофите на елиминационната фаза.

За Моуриньо вечерта на „Ещадио да Луж“ бе изключително емоционална и завърши с невероятен гол с глава в 98-ата минута на Трубин, който гарантира на Бенфика място сред последните 16 отбора благодарение на по-добра голова разлика.

Португалският специалист видимо бе развълнуван в интервюто си за Movistar Plus след сензационния успех на своя тим.

„Нормално е да съм емоционален. Смятам, че го заслужавахме“, заяви Моуриньо, коментирайки интензивността на двубоя и драматичния му завършек. „За Бенфика е огромен престиж да победи Реал Мадрид. Двата клуба не се бяха срещали от онези фантастични години, преди толкова много време. А сега – за престижа на Бенфика и на играчите – това е нещо наистина невероятно“, добави Специалния.

Последният сблъсък между двата тима в турнира за Купата на европейските шампиони бе на четвъртфиналите през 1965 година, когато Бенфика достигна до финала, както и във финала през 1962-а, спечелен от португалците с 5:3.

Моуриньо засипа със суперлативи 24-годишния Трубин, чийто гол след центриране от статично положение в добавеното време предизвика истинска еуфория по трибуните.

„Знаех, че още не сме се класирали, че 3:2 не ни стига, и имахме шанс при едно статично положение“, каза Моуриньо. „Нашият вратар Трубин, който е висок два метра, влезе в наказателното поле и отбеляза фантастичен гол – исторически гол… Имах чувството, че стадионът ще се срути. Невероятно“, добави наставникът.

За разлика от радостта в лагера на Бенфика, Арбелоа трябваше да преглътне слабото представяне на своя отбор, който изпусна аванс от 1:0 и завърши мача с девет души след червените картони на Раул Асенсио и Родриго в добавеното време.

Поражението изпрати 15-кратния носител на Шампионската лига в плейофния кръг, където Реал ще трябва да се опита да спаси европейската си кампания.

„Разбира се, че сме далеч от щастливи – точно обратното. В мач, в който знаехме какво е заложено, просто не отговорихме на предизвикателството. Бих искал да кажа, че имаше само една причина за тази загуба, но истината е, че бяха много – проблеми в единоборствата, с топката и без топка. Бяхме много далеч от версията на себе си, която трябва да бъдем“, коментира Арбелоа.

По повод червените картони Арбелоа коментира, че напрежението е взело връх.