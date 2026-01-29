БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ясна е пълната картина в Шампионска лига

от Веселин Михайлов
Основната фаза в турнира на богатите вече е в историята.

Ясна е пълната картина в Шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Основната фаза на Шампионската лига вече е в историята. Това стана факт след края на последния кръг от редовния сезон. Станаха известни отборите, които си проправиха път до Топ 8 в турнира на богатите, както и тези, които ще трябва да минат през допълнителните плейофи. Това важи за тимовете, завършили между 9-то и 24-то място.

От своя страна съставите от 25-та до 36-та позиция приключиха своето участие в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент и изобщо е Европа.


Ето го и крайното класиране:

Осминафинали:

1. Арсенал (Англия) - 24 точки

2. Байерн Мюнхен (Германия)- 21 т.

3. Ливърпул (Англия) - 18 т.

Ливърпул нахлу с гръм и трясък на осминафиналите

4. Тотнъм (Англия) - 17 т.

5. Барселона (Испания)- 16 т.

6. Челси (Англия) - 16 т.

7. Спортинг Лисабон (Португалия) - 16 т.

8. Манчестър Сити (Англия)- 16 т.

Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига

Плейофи:

9. Реал Мадрид (Испания) - 15 т.

10. Интер (Италия) - 15 т.

11. Пари Сен Жермен (Франция) - 14 т.

12. Нюкасъл (Англия) - 14 т.

13. Ювентус (Италия) - 13 т.

14. Атлетико Мадрид (Испания) - 13 т.

15. Аталанта (Италия) - 13 т.

Тотнъм спечели гостуването си на Айнтрахт Франкфурт и завърши в топ 8

16. Байер Леверкузен (Германия) - 12 т.

17. Борусия Дортмунд (Германия) - 11 т.

18. Олимпиакос (Гърция) - 11 т.

19. Брюж (Белгия) - 10 т.

20. Галатасарай (Турция) - 10 т.

Равенство остави капо ПСЖ и Нюкасъл в Шампионската лига

21. Монако (Франция) - 10 т.

22. Карабах (Казахстан) - 10 т.

23. Будьо/Глимт (Норвегия)- 9 т.

24. Бенфика (Португалия) - 9 т.

Отбори, които няма да продължат в Шампионска лига:

25. Олимпик Марсилия (Франция) - 9 т.

26. Пафос (Кипър) - 9 т.

27. Юнион Сен Жилоа (Белгия) - 9 т.

28. ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 8 т.

29. Атлетик Билбао (Испания) - 8 т.

30. Наполи (Италия) - 8 т.

Шампионът на Италия с грандиозен провал в Шампионската лига

31. Копенхаген (Дания) - 8 т.

32. Аякс (Нидерландия) - 6 т.

33. Айнтрахт Франкфурт (Германия) - 4 т.

34. Славия Прага (Славия Прага) - 4 т.

35. Виляреал (Испания) - 1 т.

36. Кайрат Алмати (Казахстан) - 1 т.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26

