Ясна е пълната картина в Шампионска лига

Основната фаза в турнира на богатите вече е в историята.
Основната фаза на Шампионската лига вече е в историята. Това стана факт след края на последния кръг от редовния сезон. Станаха известни отборите, които си проправиха път до Топ 8 в турнира на богатите, както и тези, които ще трябва да минат през допълнителните плейофи. Това важи за тимовете, завършили между 9-то и 24-то място.
От своя страна съставите от 25-та до 36-та позиция приключиха своето участие в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент и изобщо е Европа.
Ето го и крайното класиране:
Осминафинали:
1. Арсенал (Англия) - 24 точки
2. Байерн Мюнхен (Германия)- 21 т.
3. Ливърпул (Англия) - 18 т.
4. Тотнъм (Англия) - 17 т.
5. Барселона (Испания)- 16 т.
6. Челси (Англия) - 16 т.
7. Спортинг Лисабон (Португалия) - 16 т.
8. Манчестър Сити (Англия)- 16 т.
Плейофи:
9. Реал Мадрид (Испания) - 15 т.
10. Интер (Италия) - 15 т.
11. Пари Сен Жермен (Франция) - 14 т.
12. Нюкасъл (Англия) - 14 т.
13. Ювентус (Италия) - 13 т.
14. Атлетико Мадрид (Испания) - 13 т.
15. Аталанта (Италия) - 13 т.
16. Байер Леверкузен (Германия) - 12 т.
17. Борусия Дортмунд (Германия) - 11 т.
18. Олимпиакос (Гърция) - 11 т.
19. Брюж (Белгия) - 10 т.
20. Галатасарай (Турция) - 10 т.
21. Монако (Франция) - 10 т.
22. Карабах (Казахстан) - 10 т.
23. Будьо/Глимт (Норвегия)- 9 т.
24. Бенфика (Португалия) - 9 т.
Отбори, които няма да продължат в Шампионска лига:
25. Олимпик Марсилия (Франция) - 9 т.
26. Пафос (Кипър) - 9 т.
27. Юнион Сен Жилоа (Белгия) - 9 т.
28. ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 8 т.
29. Атлетик Билбао (Испания) - 8 т.
30. Наполи (Италия) - 8 т.
31. Копенхаген (Дания) - 8 т.
32. Аякс (Нидерландия) - 6 т.
33. Айнтрахт Франкфурт (Германия) - 4 т.
34. Славия Прага (Славия Прага) - 4 т.
35. Виляреал (Испания) - 1 т.
36. Кайрат Алмати (Казахстан) - 1 т.