Ливърпул нахлу с гръм и трясък на осминафиналите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Англичаните стовариха мощта си над Карабах и загряха за следващата фаза в турнира.

Снимка: БГНЕС
Ливърпул влетя повече от категорично в Топ 8 на Шампионска лига. Футболистите на Арне Слот стовариха мощта си над Карабах след 6:0 в мач от последния осми кръг в основната фаза.

На „Анфийлд“ Алексис Мак Алистър на два пъти, Флориан Виртц, Мохамед Салах, Юго Екитике и Федерико Киеза. Англичаните дадоха тон за рецитала още през първото полувреме, когато отбелязаха два гола, а в хода на второто добавиха още четири, за да регистрира трети поредна победа в турнира на богатите. Големият проблем за мърсисайдци бе контузията на Джереми Фимпонг, който получи контузия още в началото. Това обаче не попречи на играчите на Гурбан Гурбанов да продължат в плейофите на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

„Червените“ заключиха третото място с 18 точки, а казахстанците финишираха на 22-та позиция с 10. Ливърпул вече мисли за осминафиналите, докато съперникът на Карабах на старта на елиминациите ще се разбере на по-късен етап.

Първото опасно положение за домакините дойде в 12-та минута, когато Юго Екитикие стреля от границата на наказателното поле и топката премина встрани.

Само 3 минути по-късно „червените“ Доминик Собослай центрира от корнер и Екитике отклони. Върджил ван Дайк игра с глава, а Алексис Мак Алистър добута топката във вратата. Вратарят на гостите се опита да реагира, но главният съдия сигнализира, че голът е редовен.

Мърсисайдци не закъсняха с втория гол след само 6 минути. Екитике напредна и подаде на Флориан Вирц, който продължи и стреля прецизно по земя от границата на наказателното поле.

„Червените“ продължиха да доминират, а Андрю Робъртсън, Коди Гакпо, Собослай и Екитике се отчетоха с пропуски.

В 50-та минута действащите шампиони във Висшата лига направиха резултата класически. След пряк свободен удар Собослай асистира на Мохамед Салах, който с красив удар записа името си сред голмайсторите.

Само 7 минути след това четвъртият гол бе факт. Ван Дайк изчисти, а Екитике овладя, проби и взе териториално надмощие, преодоля бранител и вратаря на казахстанците.

В 62-та минута Собослай успя да отклони към Мак Алистър и той премина покрай вратаря, отбелязвайки втори гол.

Последваха още пропуски на Ван Дайк, Екитике, Гакпо и Киеза. Последният сложи точка на спора в 90-та минута след асистенция на Салах и успешен изстрел.

