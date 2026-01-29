Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига

Манчестър Сити си свърши работата и се добра до осминафиналите в Шампионска лига. Момчетата на Хосеп Гуардиола отказаха Галатасарай с 2:0 в мач от последния осми кръг в основната фаза, който се изигра на „Етихад“.

Ерлинг Холанд и Раян Шерки се разписаха по веднъж за англичаните през първото полувреме. Така „гражданите“ се пребориха за последната позиция, даваща право на участие в Топ 8 на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Въпреки негативния край, който беляза участието им в основната фаза, играчите на Окан Бурук продължават участието си в турнира на богатите и ще играят в плейофите.

Тимът от Манчестър финишира на осмото място с 16 точки, а Галатасарай приключи на 20-та позиция с 10.

Ending the #UCL league phase with a win



2-0 pic.twitter.com/ffv8Nz3JNS — Manchester City (@ManCity) January 28, 2026

Домакините не се забавиха с опасните положения и в 3-та минута гредата ги спря да открият след шут, отправен с глава на Ерлинг Холанд.

Норвежецът обаче не сбърка при втората си възможност, дошла в 11-та минута. Жереми Доку си взаимодейства с нападателя, който остана очи в очи с вратаря на гостите и го прехвърли за 1:0.

В 24-та минута Нико О‘Райли пробва късмета си с далечен шут, но Урджан Чакър се отчете със страхотна намеса.

В 29-та минута нямаше какво да спаси турците от втори гол във вратата им. Отново Доку бе в центъра на събитията и след като се освободи, подаде за Раян Шерки и той удвои резултата за англичаните.

В края на полувремето Фил Фоудън нанесе разочароващ удар и резултатът остана непроменен.

В 54-та минута и гостите надигнаха глава. Виктор Осимен не успя да преодолее Джанлуиджи Доанарума след изстрел с глава.

8 минути след това Холанд комбинира с Омар Мармуш, но последният бе спрян от турския вратар. Осимен напомни за себе си чрез нов удар, но и Донарума не се пречупи и спаси.

В 65-та минута тимът от Манчестър можеше да направи аванса си още по-солиден, като единствено Чакър бе в основата, спасявайки шут на Ааит-Нури.

До края на мача Давинсон Санчес и Осимен се опитаха променят статуквото за турците, но без успех.