БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

"Гражданите" се справиха с Галатасарай и се добраха до Топ 8 в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

манчестър сити резервира билета осминафиналите шампионска лига
Снимка: Manchester City/X
Слушай новината

Манчестър Сити си свърши работата и се добра до осминафиналите в Шампионска лига. Момчетата на Хосеп Гуардиола отказаха Галатасарай с 2:0 в мач от последния осми кръг в основната фаза, който се изигра на „Етихад“.

Ерлинг Холанд и Раян Шерки се разписаха по веднъж за англичаните през първото полувреме. Така „гражданите“ се пребориха за последната позиция, даваща право на участие в Топ 8 на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Въпреки негативния край, който беляза участието им в основната фаза, играчите на Окан Бурук продължават участието си в турнира на богатите и ще играят в плейофите.

Тимът от Манчестър финишира на осмото място с 16 точки, а Галатасарай приключи на 20-та позиция с 10.

Домакините не се забавиха с опасните положения и в 3-та минута гредата ги спря да открият след шут, отправен с глава на Ерлинг Холанд.

Норвежецът обаче не сбърка при втората си възможност, дошла в 11-та минута. Жереми Доку си взаимодейства с нападателя, който остана очи в очи с вратаря на гостите и го прехвърли за 1:0.

В 24-та минута Нико О‘Райли пробва късмета си с далечен шут, но Урджан Чакър се отчете със страхотна намеса.

В 29-та минута нямаше какво да спаси турците от втори гол във вратата им. Отново Доку бе в центъра на събитията и след като се освободи, подаде за Раян Шерки и той удвои резултата за англичаните.

В края на полувремето Фил Фоудън нанесе разочароващ удар и резултатът остана непроменен.

В 54-та минута и гостите надигнаха глава. Виктор Осимен не успя да преодолее Джанлуиджи Доанарума след изстрел с глава.

8 минути след това Холанд комбинира с Омар Мармуш, но последният бе спрян от турския вратар. Осимен напомни за себе си чрез нов удар, но и Донарума не се пречупи и спаси.

В 65-та минута тимът от Манчестър можеше да направи аванса си още по-солиден, като единствено Чакър бе в основата, спасявайки шут на Ааит-Нури.

До края на мача Давинсон Санчес и Осимен се опитаха променят статуквото за турците, но без успех.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Галатасарай #ФК Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Футбол

Ясна е пълната картина в Шампионска лига
Ясна е пълната картина в Шампионска лига
Ливърпул нахлу с гръм и трясък на осминафиналите Ливърпул нахлу с гръм и трясък на осминафиналите
Чете се за: 03:22 мин.
Равенство остави капо ПСЖ и Нюкасъл в Шампионската лига Равенство остави капо ПСЖ и Нюкасъл в Шампионската лига
Чете се за: 03:47 мин.
Португалски кошмар връхлетя Реал, Бенфика се промъкна в плейофите Португалски кошмар връхлетя Реал, Бенфика се промъкна в плейофите
Чете се за: 05:25 мин.
Барселона изригна за едно полувреме по пътя към Топ 8 в Шампионска лига Барселона изригна за едно полувреме по пътя към Топ 8 в Шампионска лига
Чете се за: 04:32 мин.
Тотнъм спечели гостуването си на Айнтрахт Франкфурт и завърши в топ 8 Тотнъм спечели гостуването си на Айнтрахт Франкфурт и завърши в топ 8
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да" В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Полицията в Русе издирва мъж за посегателство върху жп...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
След циклона "Хари" в Италия премиерът Мелони прелетя на...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ