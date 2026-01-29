БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Равенство остави капо ПСЖ и Нюкасъл в Шампионската лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
И французите, и англичаните ще трябва да минат през плейофите в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Равенство остави капо ПСЖ и Нюкасъл в Шампионската лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пари Сен Жермен и Нюкасъл не успяха да намерят място на осминафиналите в Шампионската лига. Двата отбора сътвориха равенство след 1:1 в мач от последния осми кръг.

На "Парк де Пренс" точен за французите бе Витиня, а Джоузеф Уилок отговори за англичаните. Равенството обаче остави капо и двата тима, тъй като не ги устройваше и те ще трябва да преминат през фазата на плейофите в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Така футболистите на Луис Енрике финишираха в основната фаза 11-то място с 14 точки в крайното класиране, с колкото имат и играчите Еди Хау, които приключиха на 12-та позиция. И действащите шампиони в турнира на богатите, и "свраките" ще разберат своите съперници на по-късен етап за елиминациите.

Домакините пропиляха златна възможност още при откриването. Французите настояваха за дузпа след игра с ръка на Люис Майли. Съдията Славко Винчич се нуждаеше от ВАР, за да прегледа ситуацията и уважи техните претенции, отсъждайки 11-метров наказателен удар. Зад топката застана Усман Дембеле, но той стреля в гредата и Ник Поуп спаси в 4-та минута.

4 минути по-късно парижани вече водеха в резултата. Дембеле комбинира с Хвича Кварацхелия и последният напредна, за да отклони към Витиня. Той навлезе в наказателното поле на гостуващия тим и прати топката в долния десен ъгъл.

В 11-та минута Уорън Заир-Емери и Дембеле взаимодействаха, а последният стреля, но Попуп отрази неговия удар.

Отборът от Париж продължи да бъде по-активен в предни позиции и в 38-та минута удар на Уилиян Пачо мина над вратата.

Гостите се отърсиха от слабото начало във втората минута от добавеното време. Центриране, оползотворено от Дан Бърн с глава, прати топката във вратарското наказателно поле, където Джо Уилок също не сбърка с глава за 1:1.

Англичаните стартираха по-активно второто полувреме. Ник Волтемаде, Сандро Тонали и Джейкъб Рамзи разиграха топката, като последният се озова на стрелкова позиция. Въпреки че Матей Сафонов изпусна топката, той успя да я улови.

В 57-та минута „свраките“ вкараха втори гол. Джо Уилок преодоля Сафонов, но попадението не бе признато заради засада. След час игра Брадли Баркола си нагласи топката и стреля, но прати топката над вратата.

В 73-та минута Антъни Гордън изпробва рефлексите Сафонов, който спаси трудно. Последва удар и на Сандро Тонали, като топката бе пратена над вратата.

В 78-та минута Витиня можеше да се разпише, но неговият шут от далечна дистанция прелетя над вратата.

Участникът в английския елит се радваше на силен край. В 85-та минута подаване на Гордън позволи на Харви Барнс да стреля, но Сафонов не трепна и резултатът остана непроменен. Барнс получи нов шанс 3 минути след това, но шутът му бе неточен и това бе всичко.

