Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от характера на Спартак

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски оцени равенството 0:0 срещу Берое в първия двубой от 16-ия кръг на Първа лига като позитивно представяне на своя отбор.

„Получи се интересен мач от първата до последната минута. И двата отбора тръгнахме с желание за победа. Създадохме няколко добри положения и показахме хъс да спечелим. След червения картон контролирахме играта и атакувахме постоянно, но Берое се защитаваше успешно. За съжаление не реализирахме шансовете си, но това не е трагедия“, заяви Хаджиевски.

Треньорът обърна внимание на най-опасния играч на съперника.

„Алберто Салидо е много добър футболист и заслужава да играе в по-голям клуб. Трябва да се внимава с него – ако оставиш пространства, може да наказва всеки един на терена. Нене и Ферер също умеят да организират бързи и опасни атаки, затова бяхме предпазливи“, сподели Хаджиевски.

Хаджиевски похвали отбора за реакцията след два поредни слаби мача.