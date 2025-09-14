Гьозтепе измъкна точката при гостуването си на Кайзериспор

Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе (Измир) продължава без загуба и след петия кръг на турското първенство, след като завърши 1:1 при гостуването си на Кайзериспор.

Преди почивката двата отбора имаха поделено надмощие, като гол на Жуан в 18-ата минута от тима на "Гьоз-гьоз" беше отменен заради засада. Началото на втората част не беше кой знае колко по-различно, но в 60-ата минута домакините стигнаха до преднина. Мигел Кардозо откри със силен изстрел извън наказателното поле.

Пет минути преди края на срещата гостите стигнаха до изравнителен гол. Германският полузащитник Ефкан Бекироглу беше повален пред дъгата на наказателното поле и съдията отсъди свободен удар. Потърпевшият се ангажира с изпълнението му и с мощен изстрел не остави шансове на вратаря на домакините Онурджан Пири.

Гьозтепе се спаси от поражение в последната 90-ата минута, когато грешка на защитата позволи на Ласло Бенеш да овладее топката и от чиста позиция да стреля. Вратарят Матеус Лиш обаче се ориентира в мелето, скочи в посоката на изстрела и улови топката.

Така Гьозтепе с две победи и три равенства има 9 точки и заема 3-ата позиция, на 2 след втория Трабзонспор и на 6 от шампиона и лидер Галатасарай. Кайзериспор няма победа и с третото реми от началото на сезона събира три пункта, които го нареждат 13-и от 18 отбора.