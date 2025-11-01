Гьозтепе на Станимир Стоилов се върна в Топ 4 в турската Суперлига

Воденият от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе се наложи над Генчлербирлиги с 1:0 в мач от 11-ия кръг на турската Супер лига.

Жуан Сантос вкара за тима от Измир в 29-ата минута, но попадението бе отменено заради игра с ръка на бразилеца. Нападателят не се отказа и в добавеното време на първата част отново реализира за домакините, като този път голът бе редовен - 1:0.

През втората част предимството отново бе за "Гьоз-гьоз", но не падна нов гол. Титуляр и цял мач за домакините изигра бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Тимът от Измир вече има 19 точки в актива си и е на четвърто място в класирането, като изостава само от шампиона Галатасарай, Трабзонспор и Фенербахче, но е пред Бешикташ. В следващия кръг Гьозтепе ще гостува на Касъмпаша.