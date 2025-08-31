Помните ли старите компютърни клубове от началото на века? Е, нещо подобно може да се върне, но в доста по-модерен вариант. По Националния план за възстановяване и устойчивост се готви отварянето на цели 760 дигитални клуба из цялата страна – и то най-късно до края на януари 2026 г., пише БНР.

Само че – няма да са за CS, LoL или Fortnite. Тези клубове ще бъдат по-скоро „хъбове“ за учене: ще имаш достъп до онлайн курсове, платформи за самообучение и тренировки за дигитални умения – всичко, което може да ти помогне да си по-подготвен в дигиталния свят.

В тях ще има и хора-наставници, които ще помагат на всеки, който не се справя толкова добре с технологиите – било то по-възрастни, хора в неравностойно положение или такива, които тепърва прохождат в дигиталните умения.





