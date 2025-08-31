БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до...
Чете се за: 10:17 мин.
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хъбове за учене

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
компютър
Снимка: pixabay.com/
Слушай новината

Помните ли старите компютърни клубове от началото на века? Е, нещо подобно може да се върне, но в доста по-модерен вариант. По Националния план за възстановяване и устойчивост се готви отварянето на цели 760 дигитални клуба из цялата страна – и то най-късно до края на януари 2026 г., пише БНР.

Само че – няма да са за CS, LoL или Fortnite. Тези клубове ще бъдат по-скоро „хъбове“ за учене: ще имаш достъп до онлайн курсове, платформи за самообучение и тренировки за дигитални умения – всичко, което може да ти помогне да си по-подготвен в дигиталния свят.

В тях ще има и хора-наставници, които ще помагат на всеки, който не се справя толкова добре с технологиите – било то по-възрастни, хора в неравностойно положение или такива, които тепърва прохождат в дигиталните умения.



Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
2
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
4
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Отиде си Кирил Кадийски
5
Отиде си Кирил Кадийски
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
6
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
3
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
5
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
6
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...

Още от: У нас

Урсула фон дер Лайен у нас
Урсула фон дер Лайен у нас
82 години от смъртта на Цар Борис III 82 години от смъртта на Цар Борис III
Чете се за: 00:15 мин.
Черната пантера се появи отново Черната пантера се появи отново
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Николов – Паскал пред Антикорупционната комисия. Никола Николов – Паскал пред Антикорупционната комисия.
Чете се за: 00:37 мин.
Нов формар за НВО след 7 клас. Нов формар за НВО след 7 клас.
Чете се за: 00:52 мин.
Новините 28.08.2025г. Новините 28.08.2025г.
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен "Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ