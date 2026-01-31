Хамбургер измъкна точка от шампиона Байерн Мюнхен

Срещата между Хамбургер и Байерн Мюнхен от 20-ия кръг на Бундеслигата завърши при резултат 2:2. Шампионите записаха втори пореден мач без победа в шампионата.

В 29-ата минута Йозуа Кимих можеше да се превърне в герой за тима си, но стреля в напречната греда. Пет минути по-късно той се превърна в грешник, след като фаулира Николай Ремберг в наказателното поле и домакините получиха дузпа. Фабио Виейра се разписа от бялата точка.

В 42-ата минута полузащитникът изкупи грешката си, като подаде на Хари Кейн, който възобнови равенството с удар от вътрешността на вратарското поле.

След почивката баварците стигнаха до обрат на "Фолкспаркщадион" в Хамбург. Едва 43 секунди след подновяването на играта Майкъл Олисе изведе Луис Дуас в пеналтерията, и колумбиецът направи резултата 2:1.

Лука Вушкович оформи крайния резултат в 53-ата минута. Централният защитник засече с глава центриране във вратарското поле на Уилям Микелбренсис.

Байерн Мюнхен остава на върха в класирането с актив от 51 пункта. Хамбургер се изкачи до 13-ата позиция в подреждането с 19 пункта.