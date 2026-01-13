БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хърватия открива директна авиолиния до Ню Йорк

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Запази
хърватия открива директна авиолиния йорк
Слушай новината

Хърватия открива директна авиолиния от крайбрежния град Сплит до Ню Йорк, САЩ.

Американският авиопревозвач "Юнайтед еърлайнс" обяви откриването на първата директна линия между Сплит и Ню Йорк днес. Полетите ще се осъществяват от пролетта до началото на септември тази година. Полети ще има три пъти седмично и ще траят по 10 часа, тъй като не се предвиждат спирки по пътя.

Маршрутът ще се изпълнява от "Боинг" 767-300ER, който е първият редовен широкофюзелажен самолет, който пътува от Сплит към някоя отвъдокеанска дестинация. Пътниците ще могат да пътуват с класическата икономична класа, както и с бизнес, премиум плюс и икономичен плюс билет. Най-изгодните билети, с включено отиване и връщане, са за полетите през май и струват малко над 700 евро, а в разгара на сезона цените се качват нагоре.

Освен до Сплит "Юнайтед еърлайнс" въвежда нови линии и до Бари (Италия), Глазгоу (Шотландия), както и до Сантиаго де Компостела (Испания).

#директен полет #самолетна линия #Ню Йорк #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
2
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Как и кога да използваме имуностимуланти?
3
Как и кога да използваме имуностимуланти?
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
4
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
5
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
6
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Бизнес

Любомир Каримански, БНБ: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута
Любомир Каримански, БНБ: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута
Свети Влас търси работници от Виетнам за туристическия сезон Свети Влас търси работници от Виетнам за туристическия сезон
Чете се за: 03:37 мин.
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
8071
Чете се за: 00:57 мин.
Японски предприемач плати рекордните 3,2 млн. долара за гигантска риба тон Японски предприемач плати рекордните 3,2 млн. долара за гигантска риба тон
Чете се за: 00:47 мин.
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери 10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери
Чете се за: 02:00 мин.
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас
35164
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чете се за: 04:45 мин.
България и еврото
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти? Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
"Референдум": Затрудняват ли се българите да плащат с евро?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София предизвика остри политически реакции (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ