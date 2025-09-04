Хеликоптер Ми-17 и военнослужещи се включват в гасенето на пожара в Рила

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили и военнослужещи от Трето Бригадно командване – Благоевград от Сухопътните войски участват в гасенето на пожара в Рила и днес, съобщиха от Министерството на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 8.49 ч, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново. От 7.15 ч на терен действат и 20 военнослужещи от Сухопътните войски с 4 броя техника.

Включването на военнослужещите в погасяването на огъня е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.