БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:35 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хеликоптер Ми-17 и военнослужещи се включват в гасенето на пожара в Рила

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази
Хеликоптер Ми-17 и военнослужещи се включват в гасенето на пожара в Рила
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили и военнослужещи от Трето Бригадно командване – Благоевград от Сухопътните войски участват в гасенето на пожара в Рила и днес, съобщиха от Министерството на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 8.49 ч, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново. От 7.15 ч на терен действат и 20 военнослужещи от Сухопътните войски с 4 броя техника.

Включването на военнослужещите в погасяването на огъня е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

#хеликоптер Ми-17 #пожар в Рила #военнослужещи

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Регионални

Министерството на туризма и Областна администрация Бургас стартират кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие
Министерството на туризма и Областна администрация Бургас стартират кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие
Неправоспособен е един от шофьорите от тежката катастрофа край Константиново Неправоспособен е един от шофьорите от тежката катастрофа край Константиново
Чете се за: 01:05 мин.
Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември
Чете се за: 00:22 мин.
Даряваш кръв - получаваш билет: Драматичният театър в Пловдив със социална кауза Даряваш кръв - получаваш билет: Драматичният театър в Пловдив със социална кауза
Чете се за: 01:52 мин.
Да лазиш, за да стигнеш до дома си: Ремонт на път във варненския квартал "Галата" предизвика недоволство Да лазиш, за да стигнеш до дома си: Ремонт на път във варненския квартал "Галата" предизвика недоволство
Чете се за: 06:15 мин.
Производители на череши са притеснени заради забавяне и орязване на компенсации Производители на череши са притеснени заради забавяне и орязване на компенсации
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Чете се за: 00:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница "Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Даряваш кръв - получаваш билет: Драматичният театър в Пловдив със...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ