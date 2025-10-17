Хладнокръвен Везенков спаси кожата на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков отново попадна под светлините на прожекторите и се постара Олимпиакос да си припомни вкуса на успеха в Евролигата. Българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Макаби Тел Авив с 95:94 в среща от петия кръг, изиграна в зала "Александър Николич", Белград. Селекцията на Йоргос Барцокас трябваше да прояви огромна доза характер, особено в заключителната четвърт, когато навакса изоставане от 12 точки, а във финалните акорди нанесе своя удар и разочарова състава, воден от Одед Каташ, който преклони глава за втори пореден път в турнира на богатите.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в селектиран в стартовата петица, превръщайки се в герой за гръцкия тим. Българският национал се отличи с дабъл-дабъл и демонстрира своя офанзивен арсенал, но отбеляза последните 5 точки в мача, проявявайки голяма доза хладнокръвие. Крилото се прибра в съблекалнята с 23 точки, 10 борби и 2 асистенции за 30 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/7 от средна дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 5/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" имат на сметката си три победи и две загуби, а срещу името на"делфините" личи само един успех и четири поражения. На 24 октомври (петък) Везенков и компания ще имат визита на Байерн Мюнхен, докато Макаби ще домакинства на Реал Мадрид.

Huge Q4 comeback led @Olympiacos_BC to secure the W on the road! #EveryGameMatters pic.twitter.com/KwG3sUjiZA — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025

По-добрите решения, взети от Роман Соркин, Лони Уокър и Джейлън Хоард, както и солидното лице в защита, дадоха основания на символичните домакини да се настанят на лидерската позиция за отрицателно време. Тайлър Дорси и Александър Везенков се погрижиха гостите да забравят за бавния старт, но „делфините“ бяха готови да отвърнат на всяко предизвикателство и в края на встъпителния период си издействаха аванс от 2 точки.

По-добрата игра в дефанзивен план провокира няколко грешки в гръцкия лагер и остави израелците в по-добра изходна позиция за начало на следващата десетка. Гърците взеха мерки и поставиха равенството на таблото чрез присъствието на Никола Милитинов, но Уокър често излизаше на сцената и това бе достатъчно за отбора от Тел Авив да се оттегли в съблекалнята при 48:40.

„Червено-белите“ показаха признаци на живот в защита, а Везенков влезе в ролята си на познатия удар, за да надигнат глава на старта на третата част. Светкавичен отговор, дело Джефри Даутин, Уокър и Хоард, позволи на израелския отбор да преодолее критичен момент за 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Горещата ръка на Даутин окрили "делфините" да намерят пътя към двуцифрената разлика при откриването на заключителната четвърт. Въпреки опитите на Милутинов и Дорси, които единствени отвръщаха на удара, тъмните облаци над гръцкия тим се сгъстяваха. Усилията на Тайсън Уорд и Милутинов върнаха самочувствието на „червено-белите“, а 5 поредни точки на Везнков провокираха обрата до плюс една със 17 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Уокър не успя със сирената зад дъгата и това бе всичко.

Sasha Vezenkov, Maccabi'yi evine boynu bükük gönderiyor.pic.twitter.com/9Q8KoyXaqP — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) October 16, 2025

Никола Милутинов се отличи за тима от Пирея със своите 23 точки и 5 борби. Тайлър Дорси се отчете с 18, 5 овладени под двата ринга топки.

Джефри Даутин се разписа за Макаби с 24 точки, включително и с 6 успешни шута зад дъгата. Лони Уокър финишира с 15, Роман Соркин и Джейлън Хоард (12 борби) завърши с 10.