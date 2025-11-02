Хофенхайм надви Волсбург в Бундеслигата

Хофенхайм спечели за трети пореден път в Бундеслигата. Тимът надделя при гостуването си на Волфсбург след 3:2 в мач деветия кръг.

Мохамед Амура откри за домакините в 14-ата минута, но Вутер Бюргер изравни в 31-ата. Гриша Прьомел даде преднина на гостите в 50-ата минута, но Амура направи 2:2 в 56-ата минута. Бургер донесе успеха на Хофенхайм с попадение в 62-ата минута. В 84-ата минута резервата Бебу отбеляза четвърто попадение за гостите, но то бе отменено след дълга проверка със системата за видеоарбитраж ВАР.

"Вълците" вече нямат домакински успех в първенство в 13 поредни мача и са на две точки над зоната на изпадащите. Хофенхайм се изкачи на шеста позиция с 16 точки.