Холивуд, червен килим, блясък и… един тийнейджър, който направи история!

77-ата церемония на наградите Еми в Лос Анджелис събра всички най-големи звезди на малкия екран. Но истинската сензация беше… 15-годишният Оуен Купър, който стана най-младият в историята, грабнал престижната статуетка!

Оуен спечели в категорията „Най-добър поддържащ актьор“ за ролята си на Джейми Милър в мрачния, но супер популярен минисериал на Netflix – „Юношество“. Сериалът не просто спечели овации, а взе цели 8 награди, включително за най-добър минисериал.

На сцената Оуен получи наградата си от самата Сидни Суини, а залата избухна в аплодисменти. В речта си тийн звездата каза:

„Честно, преди три години бях никой. Сега съм тук. Ако излезеш от зоната си на комфорт – всичко е възможно.“

И да, след червения килим и куп снимки, момчето трябваше да… хване самолета обратно за училище. Учителите му все пак му подариха седмица почивка за голямата победа.

Освен него, вечерта донесе награди и на куп други звезди:

Сет Роугън най-сетне взе първото си Еми за комедийната си роля (и беше супер изненадан – буквално каза „Не знам какво да кажа!“



Джийн Смарт грабна четвъртата си статуетка за „Хитринки“.

А червеният килим? Пълен с есенен блясък, шик и стил. И да – всички говорят за това, че Холивуд вече има ново тийн чудо.