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Хората с най-ниски пенсии в Турция ще получат допълнителен бонус към доходите си по системата „гражданска заплата“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Хората с най-ниски пенсии в Турция ще получат допълнителен бонус към доходите си по системата „гражданска заплата“
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Възрастните граждани на Турция с най-ниски пенсии ще получат допълнителен бонус към месечния си доход по критерии на новообявената „система за семейна подкрепа за допълване на доходите“, позната в страната и под названието „гражданска заплата“, съобщи вестник „Йеничаг“.

Според критерии в рамките на системата, разработена под егидата на Министерството на семейството и социалните услуги в сътрудничество с други министерства, основният праг за кандидатстване и определяне на подкрепата ще бъде общият семеен доход спрямо размера на най-ниската пенсия, допълва изданието. Към момента най-ниската пенсия в страната е 23 552 турски лири (425,70 евро).

В началния етап на компенсацията се планира помощта да обхване около 2,5 милиона домакинства, като за целта е предвиден бюджетен пакет от 1,5 трилиона турски лири (около 27,11 милиарда евро).

Ако дадено домакинство разполага само с най-ниската пенсия и същевременно е под наем или се намира в затруднено положение, към доходите му ще се добавят целеви помощи (например за жилище/наем, енергия, храна или деца). Помощите няма да бъдат еднакви за всички, а ще се определят на степенуван принцип според регионалните и индивидуалните нужди. Предвижда се прилагането на пилотния проект да започне в определени области до декември 2026 г., а пълното му въвеждане и разширяване за цялата страна да стартира през първото тримесечие на 2027 г.

Заявленията ще могат да се подават през електронната платформа за граждански услуги, популярно наричана в страната „електронно правителство“, или чрез Фондациите за социално подпомагане и солидарност, като електронната система ще обработва данните автоматично, допълва изданието.

#система „гражданска заплата“ #допълнителен бонус #Турция #ниски пенсии #доходи

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