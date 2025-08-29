Две обществени сгради от втори и трети век проучват археолозите в древния град Хераклея Синтика. Предполага се че това са храм на Херакъл и богато декорирана обществена баня.

До сега е разкрита много малка част от двете сгради, но има редица доказателства, които насочват археолозите към предназначението им.

Банята е била облицована с масивни мраморни плочи, имала е осветени ниши и дори етажерки. Сравнително добре запазена е и цветната мозайка на пода.

Богатата и прецизно изработена декорация на двете сгради е свидетелство за икономически и социален разцвет на града. Той е продължил до голямото земетресение в края на 4 век, което слага край на подема. След бедствието древния град така и не възвръща своя блясък.