Христина Тютюнджиева се завръща в гръцкия Арис

Българската баскетболна националка Христина Тютюнджиева се завръща в Арис Солун, съобщиха официално от гръцкия клуб.

Центърът, която е висока 189 сантиметра, ще облече отново екипа на тима, след като през миналия сезон бе част от румънския Арад.

В кариерата си Тютюнджиева е играла още за Левски Спартак, Рилски спортист, Тарб, Авнир Шартър, Саноа Сен Грасиен, Берое Стара Загора и Райнстарс Бергише Льовен.

"Завръщането ми в Арис е нещо много специално. От първия ми ден в клуба се чувствах добре дошла и ценена, а с течение на времето Солун стана като втори дом за мен“, заяви българката пред клубния сайт.

Тютюнджиева допълни, че е благодарна за възможността отново да носи екипа на Арис и няма търпение да започне подготовка за новите предизвикателства.