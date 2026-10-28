Христо Бонев: Гордея се с това, което "черно-бялата" общност показа през последните дни

Легендарният футболист на Локомотив Пловдив Христо Бонев направи специално изявление към "черно-бялата" общност, публикувано в официалния профил на "смърфовете" в социалната мрежа Фейсбук.

Бонев, чието име вече носи и стадиона на "железничарите" в парк "Лаута", призова привържениците за подкрепа към клуба.

Изявление на легендарния футболист:

Скъпи приятели, скъпи локомотивци!

Обръщам се към вас в един от най-трудните моменти в историята на нашия клуб. Не го казвам, за да ви плаша, а защото винаги съм ви говорил открито. Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас.

Целият си живот съм прекарал с черно-бялата фланелка - като момче на "Лаута", като футболист и като треньор. Видял съм Локо и във възход, и в тежки дни, но едно нещо не се е променяло никога: силата на Локомотив са неговите хора. Не парите, не имената, а "черно-белите" сърца на трибуните.

Затова ви моля да застанем заедно до нашия любим отбор. Купете си абонаментна карта - тя е не само пропуск за мачовете, тя е знак, че принадлежите на това семейство. Елате на стадиона с билет, доведете децата си, доведете приятелите си. Включете се и в останалите благотворителни инициативи на Сдружение Магията На Пловдив. Всяко дарение, голямо или малко, е тухла в стената, която пази нашия клуб.

Гордея се с това, което "черно-бялата" общност вече показа през последните дни. Това е Локомотив, който познавам. Ние не сме свикнали някой да ни подарява нещо. Винаги сме изкарвали всичко със собствени сили, с пот и с вяра. Така ще бъде и сега.

Сто години Локомотив е бил част от Пловдив. Нека заедно се погрижим да има и още сто.

Горе главите! Добрите дни за Локомотив са пред нас.

Ваш: Христо Бонев