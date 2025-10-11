Христо Грозев – Европейски журналист на годината

Българският разследващ журналист Христо Грозев беше отличен с престижната награда „Европейски журналист на годината“ на фестивала PRIX EUROPA в Берлин.

Грозев получи признанието за своите смели и задълбочени разследвания, сред които издирването на бившия мениджър на Wirecard Ян Марсалек в Москва и разкриването на тайни операции на руските разузнавателни служби.

На церемонията в Берлин бяха раздадени 13 награди за най-добрите европейски продукции на годината. Участие взеха 162 номинирани програми от 30 държави.