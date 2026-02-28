Христо Илиев с нов национален рекорд на 60 м в зала, Божидар Саръбоюков и Александра Начева №1 в тройния скок

Христо Илиев постави нов национален рекорд на 60 метра за мъже в зала по време на Държавното първенство по лека атлетика в столичната зала "Фестивална“.

Илиев спря хронометрите на 6.51 секунди и за трети път през февруари подобри върховото постижение на страната. Досегашният рекорд - 6.58 секунди на Петър Петров, устояваше близо 48 години. Само преди седмица спринтьорът триумфира с балканската титла в Белград с 6.53 секунди, а по-рано в сръбската столица записа и 6.54.

Втори с личен рекорд от 6.60 секунди завърши Никола Караманолов, а трети с 6.80 секунди се нареди Деян Цветанов.

При жените на 60 метра шампионка стана Рая Димитрова със 7.30 секунди – изравнен национален рекорд за девойки до 20 години. След нея се класираха Радина Величкова със 7.33 и Кристен Радуканова със 7.46 секунди.

В тройния скок при мъжете Божидар Саръбоюков защити титлата си с личен рекорд от 16.61 метра. Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдоорн 2025 ще се включи и в още две дисциплини – дълъг скок и скок на височина.

При жените в тройния скок първа се нареди Александра Начева с 13.81 метра. След близо двегодишно отсъствие от сектора пред родна публика тя се завърна с два успешни опита от по 13.67 и 13.81 метра, които ѝ донесоха златния медал.