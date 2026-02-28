БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Христо Илиев с нов национален рекорд на 60 м в зала, Божидар Саръбоюков и Александра Начева №1 в тройния скок

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Спринтьорът подобри за трети път през месеца върховото постижение на България, а европейският шампион от Апелдоорн защити титлата си на държавното първенство

христо илиев нов национален рекорд зала божидар саръбоюков александра начева тройния скок
Снимка: БФЛА
Христо Илиев постави нов национален рекорд на 60 метра за мъже в зала по време на Държавното първенство по лека атлетика в столичната зала "Фестивална“.

Илиев спря хронометрите на 6.51 секунди и за трети път през февруари подобри върховото постижение на страната. Досегашният рекорд - 6.58 секунди на Петър Петров, устояваше близо 48 години. Само преди седмица спринтьорът триумфира с балканската титла в Белград с 6.53 секунди, а по-рано в сръбската столица записа и 6.54.

Втори с личен рекорд от 6.60 секунди завърши Никола Караманолов, а трети с 6.80 секунди се нареди Деян Цветанов.

При жените на 60 метра шампионка стана Рая Димитрова със 7.30 секунди – изравнен национален рекорд за девойки до 20 години. След нея се класираха Радина Величкова със 7.33 и Кристен Радуканова със 7.46 секунди.

В тройния скок при мъжете Божидар Саръбоюков защити титлата си с личен рекорд от 16.61 метра. Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдоорн 2025 ще се включи и в още две дисциплини – дълъг скок и скок на височина.

При жените в тройния скок първа се нареди Александра Начева с 13.81 метра. След близо двегодишно отсъствие от сектора пред родна публика тя се завърна с два успешни опита от по 13.67 и 13.81 метра, които ѝ донесоха златния медал.

#Христо Илиев #Божидар Саръбоюков #Александра Начева

