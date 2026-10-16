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Христо Стоичков: Един португалец развали уникалната вечер

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Спорт
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Легендата на ЦСКА не остана доволен от съдийството в мача с Монако.

Христо Стоичков
Снимка: Startphoto.bg
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Легендата на ЦСКА Христо Стоичков изрази мнението си след загубата на "червените" от Монако с 1:2 в първи кръг от основната фаза на Лига на конференциите.

Бившият футболист на българския отбор беше на трибуните на Националния стадион.

Носителят на "Златната топка" акцентира върху съдийството на португалеца Жоао Гонсалвеш, след като ЦСКА на няколко пъти имаше претенции за дузпа.

"Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", написа Стоичков в социалната мрежа "Инстаграм".

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial)


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