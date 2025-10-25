Христо Стоичков и Жоан Лапорта се срещат с фенове на Барселона

Легендата на българския футбол Христо Стоичков заедно с президента на Барселона Жоан Лапорта са в град Уелва, където ще се проведе традиционния годишен конгрес на фен клубовете на каталунците в области Андалусия, Сеута и Мелия, съобщава Mundo Deportivo.

Освен Стоичков, клубната делегация в Уелва се състои и от Естебан Бенитес, Асенси, Ауди Норис, вицепрезидента Антонио Ескудеро и директора на фен клубовете Джосеп Игнаси Масия.