Христо Стоичков и Жоан Лапорта се срещат с фенове на Барселона

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Христо Стоичков и Жоан Лапорта се срещат с фенове на Барселона
Легендата на българския футбол Христо Стоичков заедно с президента на Барселона Жоан Лапорта са в град Уелва, където ще се проведе традиционния годишен конгрес на фен клубовете на каталунците в области Андалусия, Сеута и Мелия, съобщава Mundo Deportivo.

Освен Стоичков, клубната делегация в Уелва се състои и от Естебан Бенитес, Асенси, Ауди Норис, вицепрезидента Антонио Ескудеро и директора на фен клубовете Джосеп Игнаси Масия.

„Никога няма да се уморя от победите на "Бернабеу" - това е специално място за всеки фен на Барселона и миналата година имахме щастието да се насладим на много успехи над вечния съперник", каза Лапорта.

