Христо Стоичков: Съоръжението на Даниел Боримиров надминава европейците

Легендата Христо Стоичков бе един от първите, които дойдоха да разгледат новото спортно съоръжение в "Люлин", чието представяне бе днес, и да поздрави Даниел Боримиров, който реализира проекта. Стоичков разкри идеята си всяко училище в големите градове на България да има свой терен с изкуствена трева по програмите на ФИФА, за които отговаря и той.
"Най-напред, искам да поздравя Борето за това, което е направил. Това трябва да го има всеки отбор и всяка община. Защото това е начинът да ги вкараме да спортуват децата. Това е уникално. Да се надяваме, че след тази първа стъпка, която той е предприел, ще има и други хора, които ще тръгнат по този път. Това е уникално съоръжение за мен. Не съм видял в България да има друго такова. Знаете, че моята работа във ФИФА е такава, че ходя много, виждам какво правят, и такова съоръжение наистина е уникат за нашите възможности. Преди няколко години, когато имаше възможност да го направя в Бояна, не му разрешиха, защото магератата и конете нямаше къде да пасат тогава. А сега да видим какво ще правят, като има тук такова съоръжение", коментира Стоичков пред медиите.
"С това съоръжение сме надминали европейците. Вярно е, че програмата на ФИФА е много по-мащабна, защото се работи в 150 държави. Бил съм навсякъде, видял съм много, и е хубаво, че това, което сме виждали, сега можем да го преместим тук, благодарение на него. Има много програми, които можем да реализираме съвместно - с президента на футболния съюз, с министерството на спорта, на образованието. Те трябва да предоставят планове за кои училища и къде могат да се направят спортни съоръжения от ФИФА и веднага подписваме. Докога ще чакам, не знам", каза още носителят на "Златната топка".
"Голямо задължение на Георги (б. а. - Иванов) като президент на футболния съюз е да следи програмите на ФИФА, има сега и програми на УЕФА. От европейската централа дадоха голям тласък на футболния съюз, за това, което са направили. Надявам се с помощта на Георги, с помощта на Министерството на образованието и това на спорта ще изискват тези програми, за да можем да ги направим и в България. Всяко едно училище в България е нужно да има поне един изкуствен терен, на такъв терен могат да тренират три отбора или три класа. Програмата на ФИФА дава възможност и на тези млади треньори, които завършват спортната си кариера и са завършили образованието си като треньор в НСА, да им се даде работа. Това също е задължение на Министерството на образованието да даде път, защото младите треньори са нужни за работата с подрастващото поколение, с най-мъничките. Да ги научат да работят ежедневно. Надявам се тези програми да станат по най-бързия начин, за да мога да подпиша. Надявам се или поне това, което имам като идея е в 20 града на България във всяко училище да има терен, където да пише ФИФА, Министерство на образованието, Министерството на спорта и футболния съюз съвместно. Аз ще действам, когато ми се представят документи. Оттам нататък е лесно, няма да имаме нито една пречка. От това, което видях, особено в Полша, е нещо уникално. И като ме питат: "Какво видя?", казвам, че са 300 години пред нас - съоръжения за всеки един клуб, със стадион, спортна база, минимум десет стадиона, два закрити, три-четири изкуствени. Това е пътят. Да се надяваме, че тази първа стъпка, която Борето направи, ще продължи. Да дойдат да го видят клубовете. Ние живеем още на онези лаври от 90-е години, но ние започнахме още 80-е, когато бяхме бледи юноши. Знаете къде сме тренирали, къде сме били на подготовка, но никога не сме се оплаквали. Сега като завали малко дъжд или падне сняг, казваме, че било студено, мокро. Ще се направят терените. Аз мисля, че и държавата ще подеме този тласък. Тръгне ли се, няма спиране, така беше и при нас", спомни си Христо Стоичков.