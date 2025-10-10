Христо Стоичков: Съоръжението на Даниел Боримиров надминава европейците

Легендата Христо Стоичков бе един от първите, които дойдоха да разгледат новото спортно съоръжение в "Люлин", чието представяне бе днес, и да поздрави Даниел Боримиров, който реализира проекта. Стоичков разкри идеята си всяко училище в големите градове на България да има свой терен с изкуствена трева по програмите на ФИФА, за които отговаря и той.

"Най-напред, искам да поздравя Борето за това, което е направил. Това трябва да го има всеки отбор и всяка община. Защото това е начинът да ги вкараме да спортуват децата. Това е уникално. Да се надяваме, че след тази първа стъпка, която той е предприел, ще има и други хора, които ще тръгнат по този път. Това е уникално съоръжение за мен. Не съм видял в България да има друго такова. Знаете, че моята работа във ФИФА е такава, че ходя много, виждам какво правят, и такова съоръжение наистина е уникат за нашите възможности. Преди няколко години, когато имаше възможност да го направя в Бояна, не му разрешиха, защото магератата и конете нямаше къде да пасат тогава. А сега да видим какво ще правят, като има тук такова съоръжение", коментира Стоичков пред медиите.

"С това съоръжение сме надминали европейците. Вярно е, че програмата на ФИФА е много по-мащабна, защото се работи в 150 държави. Бил съм навсякъде, видял съм много, и е хубаво, че това, което сме виждали, сега можем да го преместим тук, благодарение на него. Има много програми, които можем да реализираме съвместно - с президента на футболния съюз, с министерството на спорта, на образованието. Те трябва да предоставят планове за кои училища и къде могат да се направят спортни съоръжения от ФИФА и веднага подписваме. Докога ще чакам, не знам", каза още носителят на "Златната топка".