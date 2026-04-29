Христо Янев: Феновете са сърцето, аз трябва да съм разума

Старши треньорът на ЦСКА коментира успеха над Лудогорец, целите пред клуба и отношенията с феновете.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев подчерта правилната тактическа настройка на тима, както и използване на силните страни, за да бъде елиминиран Лудогорец.

„Червените“ завършиха 0:0 на националния стадион, което обаче се оказа достатъчно след успеха с 2:1 в първата среща.

„Казах на момчетата, че в Разград направихме много сериозна първа крачка, а днес оставаше да продължим това, което направихме там. Бяхме много солидни, защитавахме се много добре, бяхме отбор, който е много събран. Не отстъпихме в нито едно единоборство и това ни спечели мача“, започна Христо Янев след края на срещата.

Настваникът отличи постиженията на разградчани през последните години.

„Нека не забравяме, че този съперник печели 14 поредни години турнирите в България. А ние днес не им позволихме да отбележат гол, а пък в Разград ги надиграхме. Изиграхме мача много умно и заслужено продължаваме напред. Трябва да разберем едно нещо – имаме ясна цел и трябва да направим всичко, за да я постигнем. Трябва да обединим енергията на всички, които работят в клуба, защото без това няма как да я постигнем“, допълни той.

Янев има история с ЦСКА в турнира за Kупата на страната, когато спечели трофея в сезона, когато тимът беше изваден в Трета лига заради проблеми с лиценза. И вероятно тази надпревара е по-специална за младия специалист.

„Всеки мач за мен в ЦСКА е специален, защото мога да покажа с моя екип каква работа вършим. Трябва да сме смирени и до края на първенството и в турнира за Купата да запазим един добър състав и да нямаме наказани за финала“, добави бившият играч на столичани.

През изминалата седмица имаше „горещи“ отношения между публиката на ЦСКА и Янев, след като привържениците не останаха доволни от избора му на стартов състав във „Вечното дерби“ с Левски. Доста хора, които не се приемат за титуляри, започнаха или влязоха след почивката, а „сините“ спечелиха с 3:1 и направиха огромна крачка към титлата. Това не се прие добре в „червения лагер“.

„Бих казал на феновете, че те са сърцето на отбора. Уважавам ги, обичам ги, тяхното мнение е важно. Извинявам се, ако съм ги наранил. Но ако те са сърцето, аз съм разума. И трябва да взимам решения под голям стрес и да са в интерес на клуба. Още когато дойдох в този отбор, поставената ни цел беше да се класираме за Европа. Мога да обирам всички негативи, но целта е да сме в Европа. И ние сме едно цяло в тази цел – ръководство, треньори, съблекалнята, привърженици, хората в клуба. Искам да бъде разчетено добре това нещо – без сърцето и душата на трибуните, нямаме същата енергия на терена. Без обаче ние, които работим в клуба, да вземем най-добрите решения в тази ситуация, няма да се получи нищо. Затова от тук нататък искам да видя обединена червена общност, която гледа в една посока“, завърши Янев.

ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец
ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец
