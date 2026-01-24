Христо Янев: Задачата е да играем в Европа

Христо Янев разкри, че целта пред ЦСКА е да се изкачи в класирането през пролетния полусезон в Първа лига, за да може отборът да играе в европейските клубни турнири. „Армейците“ се прибраха от Анталия, а техният старши треньор коментира, че е доволен от свършената работа.

На българска земя специалистът говори и за селекцията на столичния тим, който тази вечер се прибра от Турция.

„Свършихме много добра работа. Момчетата се стараха да изпълняват всичко, което искахме. Физически се подготвихме по добър начин. Изиграхме добри контроли. Всичко беше, както го планирахме. На този етап това са играчите, с които ще продължим да работим“, поясни той.

"Отборът приема добре новите попълнения. Те показват огромно желание по най-бързия начин да ни впечатлят. Смея да твърдя, че са положително настроени към процеса, който водим. Алехандро Пиедраита има лек проблем в областта на бедрото, но не е нещо сериозно. В следващите дни ще поднови тренировки“ уточни още наставникът.

„Нашата цел през пролетния полусезон е да се изкачваме в класирането, за да може отборът да играе в евротурнирите. Това е задачата, която всички в клуба имаме. Трябва да работим в тази посока", заяви Янев.