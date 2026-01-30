БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хуан Переа: Дойдох в Левски да давам най-доброто от себе си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Не се поколебах да кажа "да", нямах друга опция, коментира новото попълнение на "сините".

браян переа дойдох левски давам доброто себе
Снимка: levskivc.bg
Слушай новината

Хуан Переа сподели, че е станал част от Левски, за да даде най-доброто от себе си и се надява да зарадва всички. Колумбиецът, който за последно защитаваше цветовете на Локомотив Пловдив, осъществи трансфер в посока „сините“ само преди ден.

Нападателят даде интервю пред клубната телевизия на столичния тим, където говори и за първите си впечатления.

Благодаря за посрещането, чувствам се страхотно. Не се поколебах да кажа "да", нямах друга опция“.

Към момента той няма да може да дебютира за новия си отбор в началото на другата седмица в мача за Суперкупата на България с Лудогорец, но ще стиска палци на своите съотборници.

"Надявам се отборът да победи. Заслужава го! Ако имам възможност да бъда там, ще бъде добре. Ако ли не, ще подкрепям отбора. Благодаря на феновете за всички съобщения, които получих тези дни. Ще дам най-доброто от себе си и от там ще дойдат резултатите. Те нека продължават да подкрепят отбора. Знам, че фенската маса е голяма. Аз дойдох да играя, да давам най-доброто от себе си и се надявам да зарадвам всички", добави новото попълнение на столичния тим.

26-годишният футболист ще носи номер 9 с който на терена са доминирали редица легенди на "сините", включително Георги Аспарухов.

"Не, не го знаех, докато този следобед ми разказаха историята на номер 9. Рабира се, ще се постарая да се отблагодаря по възможно най-добрия начин", заяви Переа.

Свързани статии:

Левски представи Хуан Переа
Левски представи Хуан Переа
След дълга трансферна сага "сините" представиха новият си нападател.
Чете се за: 01:27 мин.
Крушарски потвърди трансфера на Хуан Переа в Левски
Крушарски потвърди трансфера на Хуан Переа в Левски
Собственикът на Локомотив сподели, че ще разчита на родни футболисти.
Чете се за: 01:22 мин.
#Хуан Переа #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
4
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
5
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
6
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Футбол

Данило Каталди донесе трите точки за Лацио срещу Дженоа
Данило Каталди донесе трите точки за Лацио срещу Дженоа
Ланс победи Льо Авър и се върна на върха във френската Лига 1 Ланс победи Льо Авър и се върна на върха във френската Лига 1
Чете се за: 00:40 мин.
Кристиано Роналдо отново бележи за успех на Ал-Насър Кристиано Роналдо отново бележи за успех на Ал-Насър
Чете се за: 00:32 мин.
Алавес спечели гостуването си на Еспаньол след обрат Алавес спечели гостуването си на Еспаньол след обрат
Чете се за: 00:40 мин.
Фратрия назначи Виктор Уляницки за директор на детско-юношеската школа Фратрия назначи Виктор Уляницки за директор на детско-юношеската школа
Чете се за: 01:30 мин.
Айнтрахт Франкфурт назначи Алберт Риера за старши треньор Айнтрахт Франкфурт назначи Алберт Риера за старши треньор
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
Методи Байкушев от ПП за отпадането на знакови лица от партийните...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пленум на БСП: Социалистите решават кога ще е Конгресът на партията
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ