Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Хулио Веласкес: Здраво стъпили на земята сме

Спорт
Испанският специалист остана доволен от видяното срещу Черно море.

Локомотив Пловдив – Левски, Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от спечелените важни три точки при гостуването във Варна на Черно море. „Сините“ се наложиха с 3:1 след обрат, след като отстъпваха с 0:1 на почивката.

„Мач, в който не започнахме добре, но се подобрихме. Истината е, че първата част не стояхме добре. Труден терен, на който всичко се случва много бързо. Костваше ни доста, за да се адаптираме към условията през първата част. Ние сме отбор, който се опитва да доминира през целия мач и да притежава топката. Трудно намирахме празните пространства при тази бърза смяна, но въпреки това можехме да се оттеглим на почивката с друг резултат, защото имахме две чисти положения“, коментира испанецът.

Второто полувреме се приспособихме. Много добре разбрахме какво се изисква от нас. Тотално превъзхождахме - и когато притежавахме топката, и когато трябваше да се защитаваме. Сменихме начина на игра, по-добре усвоихме фланговете. Разбрахме, че там трябва да създаваме преимущество. И последната част е, че засилихме атаката. Подсилвайки атаката, ангажирахме техните централни защитници, което създаваше възможност за нашите халфове. Начинът, по който изиграха мача, беше невероятен. Фокусирани сме ден за ден, а не да гледаме какво правят останалите ни противници - здраво стъпили на земята и скромно. Който си вирне носа, е обречен на неуспех. Нещата се постигат с много работа“, добави Веласкес.

Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море
Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море
Мустафа Сангаре попадна под светлините на прожекторите с два гола.
#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Първа лига: Локомотив София - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Локомотив София - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА 1948 запази дистанцията зад лидера Левски
Илиан Илиев: Най-добрият ни мач във футболно отношение
Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море
Атанас Атанасов: През второто полувреме надиграхме ЦСКА
Първа лига: Черно море - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
У нас
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Регионални
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
У нас
Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?
По света
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
По света
