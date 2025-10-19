Хулио Веласкес: Здраво стъпили на земята сме

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от спечелените важни три точки при гостуването във Варна на Черно море. „Сините“ се наложиха с 3:1 след обрат, след като отстъпваха с 0:1 на почивката.

„Мач, в който не започнахме добре, но се подобрихме. Истината е, че първата част не стояхме добре. Труден терен, на който всичко се случва много бързо. Костваше ни доста, за да се адаптираме към условията през първата част. Ние сме отбор, който се опитва да доминира през целия мач и да притежава топката. Трудно намирахме празните пространства при тази бърза смяна, но въпреки това можехме да се оттеглим на почивката с друг резултат, защото имахме две чисти положения“, коментира испанецът.

„Второто полувреме се приспособихме. Много добре разбрахме какво се изисква от нас. Тотално превъзхождахме - и когато притежавахме топката, и когато трябваше да се защитаваме. Сменихме начина на игра, по-добре усвоихме фланговете. Разбрахме, че там трябва да създаваме преимущество. И последната част е, че засилихме атаката. Подсилвайки атаката, ангажирахме техните централни защитници, което създаваше възможност за нашите халфове. Начинът, по който изиграха мача, беше невероятен. Фокусирани сме ден за ден, а не да гледаме какво правят останалите ни противници - здраво стъпили на земята и скромно. Който си вирне носа, е обречен на неуспех. Нещата се постигат с много работа“, добави Веласкес.