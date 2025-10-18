БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов подписа писмо до Европейската комисия

Министерство на вътрешните работи
Снимка: Десислава Кулелиева
Слушай новината

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов подписа писмо до Европейската комисия, с което се настоява за координиран европейски подход при връщането на незаконно пребиваващи и извършили престъпления афганистански граждани.

Писмото е инициатива на министъра на убежището и миграцията на Белгия и е подкрепено от 20 държави-членки на Европейския съюз и шенгенското пространство.

В текста се подчертава, че невъзможността да се осъществява връщане, доброволно или принудително, на тези граждани, подкопава общественото доверие и се отразява негативно на колективната сигурност.

Министрите, подписали писмото, призовават ЕК да даде на този въпрос необходимия политически приоритет и да търси дипломатически и прагматични решения.

Фронтекс следва да получи по-голяма роля в осъществяването на доброволни връщания и реинтеграция.

Министрите настояват за по-тясно сътрудничество между Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност и държавите членки за провеждането на мисия на административно ниво в Афганистан.

#Даниел Митов #вътрешен министър #афганистанци #екстрадиция

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
2
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
3
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
4
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
5
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
6
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Сигурност и правосъдие

Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Чете се за: 04:17 мин.
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Чете се за: 01:35 мин.
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони 18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони
Чете се за: 02:07 мин.
Общество
Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ