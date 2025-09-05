И Рилски спортист не успя да повали Апоел Тел Авив

Рилски спортист не успя да запише първа победа на българска земя по време на своята подготовка за новия сезон. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха пред Борислав Младенов и Апоел Тел Авив със 72:89 в контрола, изиграна в "Арена София". Селекцията на Любомир Киров може да бъде доволна от представянето си, тъй като успя да се противопостави в голям период от мача, но класата на състава на Димитрис Итудис си каза думата, особено в заключителната четвърт.

Младенов се включи от резервната скамейка, като се появи в игра през второто полувреме. Българският национал завърши със 7 точки и 1 открадната топка. При стрелбата си той бе 3/3 от средна дистанция, 0/2 зад дъгата и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

За Рилецо това бе трета проверка, а израелците са 2/2 в подготовката си, която стартира на българска земя с успех срещу Балкан само преди два дни. Следващите проверки за дебютанта в Евролигата ще бъдат в началото на следващата седмица, когато ще се състои турнирът в Ботевград, където участие ще вземат още актуалните вицешампиони в родния елит, Фалко Сомбатхей и Виена. В първия ден Апоел ще срещне австрийците във втория полуфинал.

Дебютните минути преминаха главно под знака на слабата резултатност и няколкото смени на водачеството. Последва активизиране на гостите в офанзивен план, което доведе до бързо нарушаване на статуквото и натрупването на аванс от 9 точки в края на началния период. Израелците акцентираха под коша в следващата десетка и това им донесе успех, тъй като на няколко пъти прехвърляха двуцифрена разлика.

Гостите отвърнаха на предизвикателството до известна степен, стопявайки немалка част от изоставането си, но актуалният шампион в Еврокъп се прибра в съблекалнята при 50:37.

Точните стрелби се оказаха мираж при откриването на третата част, а това дойде чрез солидното представяне в защита на самоковския тим, който върна интригата. Дебютантът в Евролигата спря донякъде ентусиазма в гостуващите редици, повеждайки с 9-точков актив след 30 минути игрово време.

Тимът от Тел Авив се възползва от грешките на своя съперник в дефанзивен план при откриването на заключителната четвърт. Израелският отбор увеличи и агресията в защита, за да откаже изцяло Рилецо до финалната сирена.

Джейлън Томас се отличи за Рилски с 16 точки. Чавдар Костов се разписа с 15, Алън Арнет остави на сметката си 14.

Илайджа Брайънт и Джонатан Мотли дадоха тон на Апоел с по 15 точки, като първият финишира и с 5 борби. Колин Малкълм регистрира 12 и 8 овладени под двата ринга топки.