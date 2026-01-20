БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:32 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:00 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И в Бургаско обявиха грипна епидемия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

От 22 януари до 30 януари включително влизат в сила временни противоепидемични мерки

грипна епидемия почти половин българия области училищата затворени
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Нова област в страната обявява грипна епидемия. Това е Бургас, където от 22 януари до 30 януари включително влизат в сила временни противоепидемични мерки, съобщиха от здравното министерство.

Те включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м. между тях.

Ограничение на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Тези мерки са в сила за още две области, като Варна удължава тяхното действие. Първоначално в областта бяха въведени ограничения срещу разпространението на грипа за срок от 14 до 20 януари. Поради продължаващата висока заболяемост обаче те ще продължат да действат до 26 януари. Другата област в обявена грипна епидемия е Добрич, където мерките важат до края на тази седмица.

"Важно е да се отбележи, че за всяка област нивата на заболяемост, при които се достига епидемично разпространение и се въвеждат временни противоепидемични мерки са различни. Те се определят въз основа на населението и регистрираните заболели от грип и ОРЗ в съответната област през предходните 10 години", посочват от здравното министерство.

Така например в Габрово нивото на заболяемост с достигнато епидемично разпространение е 332,3 заболели на 10 000 население, в Благоевград то е 418,6 заболели на 10 000 население, а в София-град 203,9 заболели на 10 000 население.

Данните на Националната здравноинформационна система (НЗИС) за изминалата седмица (12-18 януари) показват, че 121 254 лица в страната са прегледани по повод грип и остри респираторни заболявания. Хоспитализирани са 4 194 лица.

Най-много засегнати от грип и ОРЗ са децата на възраст от 5 до 14 г., където са регистрирани 7 670,09 заболели на 100 000 души население. На второ място е групата на най-малките от 0 до 4 г. с 6 108,88 заболели на 100 000 души население.

#Бургас #грипна епидемия

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция заради грипа
3
МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция заради грипа
Испания потъва в траур
4
Испания потъва в траур
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
5
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
6
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Регионални

Автомобили до 3,5 т вече преминават през граничния преход "Рудозем - Ксанти"
Автомобили до 3,5 т вече преминават през граничния преход "Рудозем - Ксанти"
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 02:20 мин.
Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната
Чете се за: 02:20 мин.
Спират водата в части на София - вижте къде Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 01:45 мин.
Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти", който е връзката между Родопите и Беломорието Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти", който е връзката между Родопите и Беломорието
Чете се за: 02:07 мин.
Седем коня изгоряха при пожар в историческия комплекс „Фанагория“ във Варна Седем коня изгоряха при пожар в историческия комплекс „Фанагория“ във Варна
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
58% от левовете в обращение са изтеглени 58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
И в Бургаско обявиха грипна епидемия И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ
Чете се за: 23:32 мин.
Спорт
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Наследството на Валентино: Италианският дизайнер почина на 93 години
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Силна геомагнитна буря удари Земята
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ