Ига Швьонтек №1 на турнира в Сеул

Ига Швьонтек триумфира с титлата на турнира WTA 500 в Сеул. Полякинята надигра Екатерина Александрова с 1:6, 7:6(3), 7:5 на финала, който продължи 2:46 часа игра.

Рускинята започна много силно и даде само гейм на своята съперничка в първия сет. Втората част започна с бърза размяна на пробиви, за да се стигне до тайбрек, в който №1 в световната ранглиста се наложи със 7:3. Втората част започна с бърза размяна на пробиви, за да се стигне до тайбрек, в който Швьонтек се наложи със 7:3. Решителният трети сет отново бе оспорван, като полската тенисистка направи ключов пробив в 12-ия гейм и затвори мача със 7:5.

Това е трети трофей за Швьонтек през сезона и общо 25-и в кариерата й.