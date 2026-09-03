Ига Швьонтек продължава уверено напред на US Open

Ига Швьонтек продължава силното си представяне на US Open и вече е в третия кръг на последния за годината турнир от Големия шлем. Бившата №1 в света не срещна сериозни затруднения срещу аржентинката Надя Подороска и се наложи с 6:3, 6:2 за малко повече от час и 15 минути.

Полякинята демонстрира уверен тенис и контролираше развитието на срещата срещу намиращата се на 449-о място в световната ранглиста Подороска. Швьонтек не позволи на съперничката си да промени хода на двубоя и затвори мача в два сета.

Победата донесе на Швьонтек и поредно впечатляващо постижение. Тя се класира за третия кръг на турнир от Големия шлем за 27-и пореден път, продължавайки една от най-стабилните серии в женския тенис.

Формата на полякинята през американската част от сезона също е впечатляваща. Швьонтек има 12 победи в последните си 13 срещи, като единственото ѝ поражение в този период дойде срещу Джесика Пегула на полуфиналите в Синсинати.

Силната серия идва след няколко по-трудни месеца за Швьонтек. На 14 август тя спечели турнира в Торонто и сложи край на период от 326 дни без титла, а представянето ѝ в Ню Йорк показва, че постепенно възвръща най-добрата си форма.

За място на осминафиналите на US Open полякинята ще се изправи срещу победителката от двубоя между Хариет Дарт и Мари Боузкова.







