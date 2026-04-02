Ига Швьонтек ще работи с бившия треньор на Рафаел Надал

Шампионката от "Уимбълдън" Ига Швьонтек ще работи с Франсиско Роиг, който беше част от щаба на испанската легенда Рафаел Надал и по-късно треньор на британката Ема Радукану, след като полякинята прекрати треньорското си партньорство с Вим Фисет миналия месец.

Шесткратната носителка на титли от Големия шлем се раздели с Фисет след 17-месечен период, след като изненадващо отпадна на турнира в Маями от номер 50 в света Магда Линете.

„Добре дошъл в тима, Франсиско! Много съм развълнувана за тази нова глава“, написа Швьонтек в профила си в Инстаграм.

Испанецът Роиг беше част от щаба на Надал по времето, когато той завоюва 16 трофея от Големия шлем, но престоят му като треньор на Радукану продължи само шест месеца, тъй като британката се бореше да възвърне формата си.

Швьонтек също има проблеми тази година, като отпадна на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, на турнирите в Катар и Индиън Уелс преди загубата в Маями. 24-годишната тенисистка ще се стреми към петата си титла от Откритото първенство на Франция, когато вторият турнир от Големия шлем за годината започне следващия месец, пише агенция Ройтерс.



