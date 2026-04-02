Ига Швьонтек ще работи с бившия треньор на Рафаел Надал

Спорт
Испанецът Роиг беше част от щаба на Надал по времето, когато той завоюва 16 трофея от Големия шлем.

Шампионката от "Уимбълдън" Ига Швьонтек ще работи с Франсиско Роиг, който беше част от щаба на испанската легенда Рафаел Надал и по-късно треньор на британката Ема Радукану, след като полякинята прекрати треньорското си партньорство с Вим Фисет миналия месец.

Шесткратната носителка на титли от Големия шлем се раздели с Фисет след 17-месечен период, след като изненадващо отпадна на турнира в Маями от номер 50 в света Магда Линете.

„Добре дошъл в тима, Франсиско! Много съм развълнувана за тази нова глава“, написа Швьонтек в профила си в Инстаграм.

Испанецът Роиг беше част от щаба на Надал по времето, когато той завоюва 16 трофея от Големия шлем, но престоят му като треньор на Радукану продължи само шест месеца, тъй като британката се бореше да възвърне формата си.

Швьонтек също има проблеми тази година, като отпадна на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, на турнирите в Катар и Индиън Уелс преди загубата в Маями. 24-годишната тенисистка ще се стреми към петата си титла от Откритото първенство на Франция, когато вторият турнир от Големия шлем за годината започне следващия месец, пише агенция Ройтерс.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: WTA

Джесика Пегула защити титлата си в Чарлстън
Джесика Пегула защити титлата си в Чарлстън
Джесика Пегула е на победа от защита на титлата в Чарлстън Джесика Пегула е на победа от защита на титлата в Чарлстън
Чете се за: 01:05 мин.
Мари Боузкова е на полуфинал в Богота Мари Боузкова е на полуфинал в Богота
Чете се за: 01:00 мин.
Джесика Пегула продължава защитата на трофея в Чарлстън Джесика Пегула продължава защитата на трофея в Чарлстън
Чете се за: 02:00 мин.
Джесика Пегула отново оцеля в трисетова битка в Чарлстън Джесика Пегула отново оцеля в трисетова битка в Чарлстън
Чете се за: 01:40 мин.
Виктория Томова загуби от 22-та в света Анна Калинская във втория кръг в Чарлстън Виктория Томова загуби от 22-та в света Анна Калинская във втория кръг в Чарлстън
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
