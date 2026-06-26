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Ига Швьонтек стартира защитата на титлата си от Уимбълдън срещу американка

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Носителката на седем титли Серина Уилямс ще играе срещу австралийка

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Снимка: БГНЕС
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Шампионката от миналата година Ига Швьонтек (Полша) ще стартира защитата на титлата си от Уимбълдън срещу Тейлър Таунзенд (САЩ) в първия кръг на 139-ото издание турнира по тенис на тревна настилка от Големия шлем.

Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) започва срещу квалификантката Теодора Костович (Сърбия), докато опонентка на втората в класацията Елена Рибакина (Казахстан) ще бъде Лоис Буасон (Франция).

Носителката на титлата от "Ролан Гарос" Коко Гоф (САЩ) ще се изправи срещу Тамара Корпач (Германия) в едва втория си мач след триумфа на клей кортовете в Париж.

Носителката на 23 титли от Големия шлем, включително седем от Уимбълдън, Серина Уилямс (САЩ) се завръща в надпреварата на сингъл за първия си мач от близо четири години.

Жребият ѝ отреди двубой срещу австралийката Мая Джойнт, която засега не е преодолявала втория кръг на турнири от Големия шлем.

#Уимбълдън 2026 #Ига Швьонтек

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