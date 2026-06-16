Икономическата комисия ще заседава заради увеличението на застраховката "Гражданска отговорност" за мотористи

Комисията по икономическа политика ще изслуша заинтересованите страни във връзка с увеличение на цената на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за мотористи.



От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисия за защита на потребителите, Комисия за финансов надзор и Комисия за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката. По думите им увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Стигна се и до протести.

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. От Комисията за финансов надзор заявиха, че ще подкрепят въвеждането на сезонна застраховка за мотористите.