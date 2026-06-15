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Асоциацията на консултантите по европейски програми: Парите за бизнеса във въглищните региони са блокирани повече от 6 месеца

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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асоциацията консултантите европейски програми парите бизнеса въглищните региони блокирани повече месеца
Снимка: БТА
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Българската асоциация на консултантите по европейски програми твърди, че 127 млн. евро подпомагане за бизнеса във въглищните региони остават блокирани повече от шест месеца. Според тях има сериозно забавяне на европейското финансиране за малките и средните предприятия в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил по линия на Фонда за справедлив преход, като съществува риск средствата да бъдат загубени за бизнеса.

В писмо до медиите те заявяват, че повече от шест месеца над 500 одобрени проекта очакват подписване на договори, което поставя под въпрос навременното реализиране на инвестициите, създаването на планираните около 2000 нови работни места и икономическата трансформация на въглищните региони. Причината, според тях, е административно забавяне и одитна проверка без публично обявен срок за приключване.

Асоциацията подкрепя извършването на проверка и персоналното санкциониране на всички установени нарушения и нарушители в процеса на оценката. В същото време предупреждава, че ако процедурата бъде допълнително забавена, прекратена или значително ограничена, средствата не само ще бъдат изгубени, но и това ще се превърне в наказание за добросъвестните кандидати и ще доведе до неизпълнение на целите на Фонда за справедлив преход.

Те напомнят, че до 2038 г. България е поела ангажимент да прекрати производството на електроенергия от въглища, което изправя регионите Стара Загора, Перник и Кюстендил пред най-голямата икономическа трансформация от десетилетия. Одобрението на проектите, посочват те, е пряко обвързано със създаването на работни места и дългосрочната ангажираност от страна на фирмите.

Кандидатстването от страна на бизнеса е приключило през май 2025 г., а оценката на проектните предложения е публикувана през декември 2025 г. Общият брой подадени проекти надхвърля 1900.

В област Стара Загора са одобрени 357 проекта на малки и средни предприятия, а други 822 са получили положителна оценка, но изчакват в резервен списък заради недостатъчен бюджет. В област Кюстендил одобрените проекти са 85, а 190 са в резервния списък. В област Перник положителна оценка са получили 59 проекта, а други 161 са в резерв. Така общо 501 компании трябва да получат финансиране, но шест месеца по-късно все още не са подписали договори и не са стартирали изпълнението на проектите си.

Снимки: БТА, БГНЕС

Според обществено достъпна информация причината е назначен одит, свързан с предполагаеми пороци в оценителния процес. От публични изявления по време на парламентарен контрол става ясно, че съществува възможност при установяване на нарушения процедурата да бъде прекратена.

Ако одитът установи нарушения, това не означава автоматично, че процедурата е компрометирана. Важно е да се направи ясно разграничение между целите и условията на процедурата, от една страна, и начина на нейното администриране и оценяване, от друга.

Сигналите са насочени към начина на оценяване и по-специално към втория етап на оценка (ТФО – техническа и финансова оценка) и евентуални действия или бездействия на лица, ангажирани в оценителния процес.

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