Илиан Илиев: Ключовото е, че не можахме да вкараме, когато доминирахме

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев бе разочарован след загубата с 1:2 при гостуването на Ботев Пловдив в двубой от 17-ия кръг на Първа лига.

Специалистът изтъкна, че липсата на ефективност пред гола е била решаваща.

„Ключовото е, че не можахме да вкараме, когато доминирахме. Ботев си вкара ситуациите и победи. Теренът не помогна много, но двата отбора се стараха да играят футбол. За разлика от предния мач, имаше реакция, както се казва – сбихме се. Дадохме битка, но когато Ботев се прибра, трудно намирахме ситуации, въпреки че можехме някои ситуации в атака да ги развием по-добре. Като желание, реакция и характер съм доволен. Има го това, че последните резултати не ни помагат, но колелото се върти във футбола“, започна Илиан Илиев.

Той отбеляза проблемите в завършващата фаза, които за пореден път са оказали негативно влияние върху представянето на „моряците“.

„Самочувствие, футболистите се влагат сериозно, пресираме, борим се, но ни липсва увереност на хората в атака. Днес играхме с 4 чисти офанзивни играчи, но ни липсва индивидуална класа, а при втория им гол не можахме да направим прехода в защита. В последните 30 метра го няма самочувствието, а понякога и класа“, завърши Илиев.