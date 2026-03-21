Илиан Илиев: Липсва ни креативност и се подадохме на пресата на Левски

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев призна, че загубата от Левски с 1:2 от Първа лига е закономерна, след като тимът му не е изпълнил игровия си план след почивката.

Специалистът подчерта, че основният проблем е бил в офанзивен план.

"Имаме проблеми в атака. Опитахме се да направим преход, да ги затрудним, но не успяхме да задържим топката в предни позиции“, коментира Илиев.

Той отбеляза и ключовия момент от двубоя.

"През втората част Левски осъществи натиск, ние не спазвахме дистанциите и така ни вкараха първия гол“, добави наставникът.

Илиев обърна внимание и на липсата на увереност в състава.

"Нямаме самочувствието на Левски, притеснени сме. Трябваше да сме по-смели“, призна той.

Наставникът на варненци коментира и проблемите в изграждането на атаките.

"За да направиш контраатака, първият и вторият пас трябва да са сигурни. Не сме постоянни и се подадохме на пресата на Левски“, заяви Илиев.

В заключение той допълни, че не е обсъждал с играчите си напускането на Пламен Илиев, като подчерта, че решението на вратаря трябва да бъде уважено.