Левски запази аванса си след успех над Черно море

Левски продължава уверения си ход към титлата, след като победи Черно море с 2:1 на „Герена“ в мач от 27-ия кръг на Първа лига. Над 10 000 зрители станаха свидетели на силен мач на домакините, вдъхновени от Евертон Бала.

Бразилецът се превърна в герой за „сините“, реализирайки и двете попадения след почивката – в 53-тата минута и от дузпа в 67-ата. С това Левски записа трета поредна победа след серията от загуби срещу Лудогорец в началото на годината.

Гостите от Варна стигнаха до почетен гол дълбоко в добавеното време чрез Чандъров, но той не промени крайния изход на срещата.

С успеха Левски запази аванса си от 9 точки на върха, след като Лудогорец беше съкратил дистанцията по-рано в кръга. Черно море, от своя страна, прекъсна положителната си серия и отново допусна поражение.

Евертон Бала излезе еднолично начело при голмайсторите в първенството с 16 попадения, пред Ивайло Чочев с 15 и Мамаду Диало от ЦСКА 1948 с 14.

След паузата за националните отбори Левски гостува на Добруджа, докато Черно море приема Славия.



