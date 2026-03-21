Хулио Веласкес: Победите ни дават увереност, но оставаме здраво стъпили на земята

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от успеха над Черно море с 2:1 от Първа лига, като подчерта, че тимът му е изиграл зрял и интелигентен двубой.

Испанският специалист призна, че срещата е била очаквано трудна.

"И днес знаехме, че ни очаква много труден и здрав мач. Много трудно се преминава защитната линия на Черно море, дори и по-малко да притежават топката“, коментира Веласкес.

Той акцентира върху тактическата дисциплина на своя тим в различните фази на мача.

"В съблекалнята си говорехме, че трябва добре да разберем мини мачовете в контекста на целия двубой. В много моменти от срещата показахме, че разбираме какво се изисква от нас“, добави наставникът.

Веласкес изрази удовлетворение от реакцията на отбора след откриването на резултата.

"Много ми хареса поведението ни след първия гол, когато продължихме да натискаме съперника. Направихме интелигентен мач, горд съм с играчите и съм благодарен за усилията на всички“, заяви той.

Треньорът коментира и тактическите решения в атака.

"Опитвахме се да атакуваме пространствата с Бала, това беше идеята“, поясни Веласкес.

В заключение той подчерта значението на серията от добри резултати.

"Очевидно победите ни вдъхват увереност. Така можем да повярваме в собствените си сили и в играта си. Но ние сме здраво стъпили на земята“, завърши специалистът.

Относно състоянието на Кристиан Димитров, Веласкес заяви, че ще се консултира с медицинския щаб на отбора.