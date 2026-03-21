БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Когато климатът изчезне от новините: Как дезинформацията...
Чете се за: 13:00 мин.
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и...
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Победите ни дават увереност, но оставаме здраво стъпили на земята

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Левски отличи поведението на отбора и подчерта важността на натрупаното самочувствие

Хулио Веласкес: Победите ни дават увереност, но оставаме здраво стъпили на земята
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от успеха над Черно море с 2:1 от Първа лига, като подчерта, че тимът му е изиграл зрял и интелигентен двубой.

Испанският специалист призна, че срещата е била очаквано трудна.

"И днес знаехме, че ни очаква много труден и здрав мач. Много трудно се преминава защитната линия на Черно море, дори и по-малко да притежават топката“, коментира Веласкес.

Той акцентира върху тактическата дисциплина на своя тим в различните фази на мача.

"В съблекалнята си говорехме, че трябва добре да разберем мини мачовете в контекста на целия двубой. В много моменти от срещата показахме, че разбираме какво се изисква от нас“, добави наставникът.

Веласкес изрази удовлетворение от реакцията на отбора след откриването на резултата.

"Много ми хареса поведението ни след първия гол, когато продължихме да натискаме съперника. Направихме интелигентен мач, горд съм с играчите и съм благодарен за усилията на всички“, заяви той.

Треньорът коментира и тактическите решения в атака.

"Опитвахме се да атакуваме пространствата с Бала, това беше идеята“, поясни Веласкес.

В заключение той подчерта значението на серията от добри резултати.

"Очевидно победите ни вдъхват увереност. Така можем да повярваме в собствените си сили и в играта си. Но ние сме здраво стъпили на земята“, завърши специалистът.

Относно състоянието на Кристиан Димитров, Веласкес заяви, че ще се консултира с медицинския щаб на отбора.

#Хулио Веласкес #ПФК Левски София #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ