Илия Груев игра 20 минути при победа на Лийдс

Спорт
Българинът получи жълт картон малко след появата си на терена.

националът илия груев игра едно полувреме лийдс равенство виляреал
Отборът на Лийдс победи с 2:1 у дома Уест Хем в среща от деветия кръг на английската Висша лига. Българският национал Илия Груев започна срещата от резерваната скамейка, като се появи в игра в 72-ата минута на мястото на Ао Танака. Малко след това българинът получи и жълт картон.

Лийдс нанесе своя удар още в първия четвърт час с попадения на Брендън Арансън (3') и Джо Родън (15'). Гостите създадоха твърде малко положения, особено през второто полувреме.

"Чуковете" намалиха пасива си в самия край на редовното време чрез Матеуш Фернандеш, но не можаха да избегнат загубата и остават на предпоследното място в класирането с едва 4 точки. Лийдс има 11 и се изкачи до 13-тата позиция.

#Висша лига 2025/26 #ФК Лийдс #ФК Уест Хем #Илия Груев

