Илия Груев игра 20 минути при победа на Лийдс

Отборът на Лийдс победи с 2:1 у дома Уест Хем в среща от деветия кръг на английската Висша лига. Българският национал Илия Груев започна срещата от резерваната скамейка, като се появи в игра в 72-ата минута на мястото на Ао Танака. Малко след това българинът получи и жълт картон.

Лийдс нанесе своя удар още в първия четвърт час с попадения на Брендън Арансън (3') и Джо Родън (15'). Гостите създадоха твърде малко положения, особено през второто полувреме.

"Чуковете" намалиха пасива си в самия край на редовното време чрез Матеуш Фернандеш, но не можаха да избегнат загубата и остават на предпоследното място в класирането с едва 4 точки. Лийдс има 11 и се изкачи до 13-тата позиция.