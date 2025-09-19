Илия Груев: Опитваме се да печелим всеки мач във Висшата лига

Българският национал и футболист на Лийдс Юнайтед – Илия Груев, е оптимистично настроен преди двубоя на неговия отбор срещу Уувърхемптън в събота.

„Искаме да бъдем агресивни, да пресираме високо, когато можем. Мисля, че ако сте ни гледали срещу Нюкасъл (0:0), а и след това срещу Фулъм (0:1), ще се съгласите, че можем да играем успешно на чужд терен. За съжаление, допуснахме такъв нещастен гол в последната минута, което не е лесно за приемане", коментира Груев.

„Хубавото е, че не допускаме много положения пред нашата врата, бих казал. Личи си това в защитата ни, защитаваме се като цяло добре. Но това започва отпред, не е само работа на защитниците. Разбира се, ние също искаме да вкарваме повече голове и да бъдем по-офанзивни, за да създадем повече положения и да вкараме повече голове“, добави полузащитникът.

Лийдс ще пътува утре до стадион „Молиню“, за да се изправят срещу отбор, който от началото на сезона не е спечелил дори точка и се намира на последното място в класирането. Но Груев не си прави илюзии, че ще имат приятно прекарване в тази среща.