БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев: Опитваме се да печелим всеки мач във Висшата лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът на Лийдс е оптимист за съботното гостуване на Уувърхемптън.

илия груев лийдс сътвориха равенство манчестър юнайтед
Снимка: Leeds United/X
Слушай новината

Българският национал и футболист на Лийдс Юнайтед – Илия Груев, е оптимистично настроен преди двубоя на неговия отбор срещу Уувърхемптън в събота.

„Искаме да бъдем агресивни, да пресираме високо, когато можем. Мисля, че ако сте ни гледали срещу Нюкасъл (0:0), а и след това срещу Фулъм (0:1), ще се съгласите, че можем да играем успешно на чужд терен. За съжаление, допуснахме такъв нещастен гол в последната минута, което не е лесно за приемане", коментира Груев.

„Хубавото е, че не допускаме много положения пред нашата врата, бих казал. Личи си това в защитата ни, защитаваме се като цяло добре. Но това започва отпред, не е само работа на защитниците. Разбира се, ние също искаме да вкарваме повече голове и да бъдем по-офанзивни, за да създадем повече положения и да вкараме повече голове“, добави полузащитникът.

Лийдс ще пътува утре до стадион „Молиню“, за да се изправят срещу отбор, който от началото на сезона не е спечелил дори точка и се намира на последното място в класирането. Но Груев не си прави илюзии, че ще имат приятно прекарване в тази среща.

„По принцип всеки мач е важен за нас, но сега знаем, че гостуването срещу Уулвърхемптън ще бъде трудно. Те ще се опитат да запазят трите точки у дома. Ние, разбира се, искаме да спечелим там, защото искаме да се изкачим нагоре, а и опитваме да печелим всеки мач във Висшата лига. Мисля, че отборът ни има качества за това”, завърши Груев.

#ФК Лийдс Юнайтед #Илия Груев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
5
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
6
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Европейски футбол

Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Маркъс Рашфорд е сигурен, че може да достигне най-силната си форма в Барселона Маркъс Рашфорд е сигурен, че може да достигне най-силната си форма в Барселона
Чете се за: 01:52 мин.
Спортинг Лисабон не срещна затруднения в домакинството на Кайрат Алмати Спортинг Лисабон не срещна затруднения в домакинството на Кайрат Алмати
Чете се за: 02:07 мин.
Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига
Чете се за: 04:30 мин.
Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай
Чете се за: 03:30 мин.
Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха...
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ