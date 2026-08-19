Илиян Радулов отпадна от втория кръг на Чалънджъра в Роухямптън

Илиян Радулов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър на твърда настилка в Роухямптън, Англия. Българинът отстъпи с 1:6, 6:7(5) на 17-годишния британец Марк Чебан в двубой, продължил час и 32 минути.

Радулов, на 21, спечели още първото подаване на Чебан без загубено разиграване, но за него това бе и последният щастлив миг в първия сет. Британският тийнейджър взе следващите шест гейма с три пробива и довърши българина на собствен сервис.

Във втория сет двамата си размениха по един пробив до 6:6 и влязоха в тайбрек. В него българинът загуби първото и последното подаване за крайното 5:7, с което Чебан спечели мача.

Междувременно Изабелла Шиникова и нейната партньорка Ейми Сухи преодоляха първия кръг на двойки от турнира на клей в Прага, след като елиминираха чехините Катаржина Халамова и Виктория Бервид с 6:2, 6:3. В следващия кръг българката и представителката на домакините ще срещнат украинката Валерия Страхова и рускинята Анастасия Тихонова.