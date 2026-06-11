Илияна Йотова: Няма как да се даде нещо, което нямаме

Няма как да се даде нещо, което нямаме, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по повод спирането на военната помощ за Украйна.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Военният министър и правителството стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г., в чиито текстове ясно се казва, че когато има количества въоръжение над необходимите за българската армия, тогава България може да ги комплектова и да ги изпраща за Украйна. Нямам основание да не вярвам на министъра на отбраната, че в момента в България няма такива наличности. Няма как да се даде нещо, което го нямаме или не е в достатъчно количество. На първо място е да осигурим собствената си национална сигурност."

За разговора си вчера с Гордана Силяновска президентът Йотова коментира.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Вчера подчертах за пореден път, че не говорим за евроконсенсус. Има договорености между РСМ и ЕС, които един ден трябва да приемат страната в общото европейско семейство. РСМ е поела ангажименти и те трябва да бъдат изпълнени. Част от тези ангажименти са вписването на българските граждани в Конституцията и изпълнението на Договора за добросъседство."

За инициативата "Кошница с грижа" президентът Йотова заяви.