Инфантино: Футболът не може да решава конфликти, но трябва да носи послание за мир и единство

Президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино заяви днес, че футболът не може да решава конфликти, но трябва да носи послание за мир и единство, тъй като военната операция на Израел в Ивицата Газа и други глобални конфликти по целия свят активират постоянно призиви спортът да заеме позиция.

"Във ФИФА ние сме ангажирани да използваме силата на футбола, за да обединим хората в един разделен свят“, каза Инфантино на заседание на Съвета на ФИФА, което започна днес в Цюрих.

"Мислите ни са с тези, които страдат в многобройните конфликти, които съществуват по света днес. А най-важното послание, което футболът може да предаде в момента, е за мир и единство", добави той.

Инфантино заяви, че ръководният орган на световния футбол не може да реши геополитическите кризи, които явно и никой не може да реши по мирен път за момента. Но "може и трябва да популяризира футбола по целия свят, като използва неговите обединяващи, образователни, културни и хуманитарни ценности“.

ФИФА е изправена пред многократни призиви за действие във връзка с войната в Ивицата Газа, като палестинските власти настояват Израел да бъде отстранен от международния футбол. Много поддръжници на палестинската кауза, както и други хуманитарни организации и други структури също подкрепят това мнение.

Въпросът се разглежда от ФИФА от месеци, но все още не е взето решение. Президентът Инфантино винаги е казвал, че подобни въпроси изискват консенсус с конфедерациите и трябва да се подхожда с повишено внимание.

Вчера вицепрезидентът на ФИФА Виктор Монталиани отбеляза, че всяко решение относно участието на Израел в европейски състезания, включително квалификациите за световното първенство, е въпрос на УЕФА, което на практика прехвърля отговорността върху европейската организация.

"Преди всичко, те (Израел) са член на УЕФА. И не е по-различно от това, което аз трябва да се правя с член на моя регион по някаква причина. Те трябва да се справят с това“, каза Монталиани пред репортери на конференцията за спортен-бизнес форум.

Израел е трети в европейска група I на квалификационния етап за световното първенство догодина в САЩ, Канада и Мексико. "Амнести интернешънъл“ изпрати в сряда писмо до ФИФА и УЕФА, с което ги призовава да спрат членството на Израелската футболна асоциация.