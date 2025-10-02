БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Инфантино: Футболът не може да решава конфликти, но трябва да носи послание за мир и единство

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
ФИФА е изправена пред многократни призиви за действие във връзка с войната в Ивицата Газа.

президентът фифа джани инфантино действията президента турския клуб анкарагюджю неприемливи футбола
Президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино заяви днес, че футболът не може да решава конфликти, но трябва да носи послание за мир и единство, тъй като военната операция на Израел в Ивицата Газа и други глобални конфликти по целия свят активират постоянно призиви спортът да заеме позиция.

"Във ФИФА ние сме ангажирани да използваме силата на футбола, за да обединим хората в един разделен свят“, каза Инфантино на заседание на Съвета на ФИФА, което започна днес в Цюрих.

"Мислите ни са с тези, които страдат в многобройните конфликти, които съществуват по света днес. А най-важното послание, което футболът може да предаде в момента, е за мир и единство", добави той.

Инфантино заяви, че ръководният орган на световния футбол не може да реши геополитическите кризи, които явно и никой не може да реши по мирен път за момента. Но "може и трябва да популяризира футбола по целия свят, като използва неговите обединяващи, образователни, културни и хуманитарни ценности“.

ФИФА е изправена пред многократни призиви за действие във връзка с войната в Ивицата Газа, като палестинските власти настояват Израел да бъде отстранен от международния футбол. Много поддръжници на палестинската кауза, както и други хуманитарни организации и други структури също подкрепят това мнение.

Въпросът се разглежда от ФИФА от месеци, но все още не е взето решение. Президентът Инфантино винаги е казвал, че подобни въпроси изискват консенсус с конфедерациите и трябва да се подхожда с повишено внимание.

Вчера вицепрезидентът на ФИФА Виктор Монталиани отбеляза, че всяко решение относно участието на Израел в европейски състезания, включително квалификациите за световното първенство, е въпрос на УЕФА, което на практика прехвърля отговорността върху европейската организация.

"Преди всичко, те (Израел) са член на УЕФА. И не е по-различно от това, което аз трябва да се правя с член на моя регион по някаква причина. Те трябва да се справят с това“, каза Монталиани пред репортери на конференцията за спортен-бизнес форум.

Израел е трети в европейска група I на квалификационния етап за световното първенство догодина в САЩ, Канада и Мексико. "Амнести интернешънъл“ изпрати в сряда писмо до ФИФА и УЕФА, с което ги призовава да спрат членството на Израелската футболна асоциация.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

