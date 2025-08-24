Инфлацията в ЕС расте, в еврозоната – стабилна

През юли инфлацията в ЕС е 2,4% на годишна база (малко нагоре спрямо юни), докато в еврозоната остава 2% за втори пореден месец.

Страните с най-голям ръст на цените:

Румъния – 6,6%

Естония – 5,6%

Словакия – 4,6%

България:Годишна инфлация – 3,4% (юли 2025)

Месечна инфлация – 1,4%

Това е четвърти пореден месец на растеж.



В Еврозоната най-много инфлацията се движи от:

Услуги – 1,46%

Храна, алкохол и тютюн – 0,63%

Неенергийни промишлени стоки – 0,18%

На месечна база най-голям скок на цените има:

Дания – 1,7%

България – 1,4%

Румъния – 1,3%





