Инфлацията в ЕС расте, в еврозоната – стабилна

През юли инфлацията в ЕС е 2,4% на годишна база (малко нагоре спрямо юни), докато в еврозоната остава 2% за втори пореден месец.
Страните с най-голям ръст на цените:
Румъния – 6,6%
Естония – 5,6%
Словакия – 4,6%
България:Годишна инфлация – 3,4% (юли 2025)
Месечна инфлация – 1,4%
Това е четвърти пореден месец на растеж.
В Еврозоната най-много инфлацията се движи от:
Услуги – 1,46%
Храна, алкохол и тютюн – 0,63%
Неенергийни промишлени стоки – 0,18%
На месечна база най-голям скок на цените има:
Дания – 1,7%
България – 1,4%
Румъния – 1,3%