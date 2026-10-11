БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в...
Чете се за: 02:45 мин.
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
Чете се за: 01:27 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инфлацията в Гърция отново покачва цените на хранителните стоки и горивата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Запази
инфлацията гърция отново покачва цените хранителните стоки горивата
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Инфлацията в Гърция отново покачва цените на стоки и горива. Европейската статистическа агенция Евростат отчете рязко покачване на инфлацията през септември на 5% от 3,8% през август. Според експерти въпреки наложените ограничения на търговската печалба за горива и хранителни стоки инфлацията тревожно се покачва.

Отчита се, че за една година цената на тока се е покачила с 15%, природния газ с 56%, нафтата за отопление с 54 на сто. Дори сравненията от август и септември показват рязко поскъпване на горивата. Средната цена на бензина е над 2,20 евро в континенталната част и над 2,50 евро по островите.

Въпреки наложените тавани в надценките на хранителните стоки цените продължават да растат, но по-умерено спрямо енергията. С най-силно увеличение през септември са цените на месо, млечни продукти, яйца и хляба.

Правителството увеличи държавната субсидия за литър дизел на 20 цента за литър. До дни ще обяви и новите намалени цени на горивото за отопление. За хранителните стоки е в сила намалена ставка на ДДС на 13%, което съвсем слабо оказа въздействие върху крайната цена. Опозицията продължава да настоява в парламента за временно премахване на акцизите върху горивата.

#високи цени на горивата #цени и инфлация #цени на храните #Гърция #цени на хранителните стоки

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
2
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
4
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море доказва, че в дроновете има изкуствен интелект
5
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море...
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
6
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
3
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Балкани

Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта
Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта
40 опозиционни кметове са арестувани в Турция след изборите през 2024 г. 40 опозиционни кметове са арестувани в Турция след изборите през 2024 г.
Чете се за: 03:50 мин.
Солна мина в Румъния ще се превърне в подземен град със зони за отдих, спорт, спацентър и киносалон Солна мина в Румъния ще се превърне в подземен град със зони за отдих, спорт, спацентър и киносалон
Чете се за: 02:07 мин.
Сръбските власти спряха на границата председателя на научния институт "Западни покрайнини" Сръбските власти спряха на границата председателя на научния институт "Западни покрайнини"
5040
Чете се за: 01:40 мин.
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
9296
Чете се за: 02:45 мин.
Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта
Чете се за: 01:07 мин.
По света
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6" БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Студен фронт носи валежи и гръмотевични бури през новата седмица
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Наводнения след рекордните жеги: Лошо време обхвана Южна Италия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ