Интензивните валежи предизвикаха свлачища и затруднения по пътищата в Смолян

Интензивните и продължителни валежи през последните дни предизвикаха свлачища, срутища и затруднения по общинската пътна мрежа в редица населени места в община Смолян, съобщи заместник-кметът Мариана Цекова. Тя добави, че на много места има паднала земна маса и наноси от кал и камъни.

Засегнати са пътните връзки към селата Горово, Вълчан, Змиево, Турян, Бориково, Киселчово, Кремене, Черешово, Сивино, Липец, Гудевица, Речани, Гоздевица, Требище, Славейно и Алиговска. Пътят Катраница – Река е бил затворен заради паднала земна маса, която вече е разчистена и движението е възстановено. В района на село Стикъл, вследствие на срутище, пътното платно е стеснено и преминаването изисква повишено внимание.

Мариана Цекова посочи, че водите все още не са се оттекли напълно и на този етап не може да се установи пълният размер на пораженията, нито дали има нови щети. Екипи на Община Смолян извършват огледи на засегнатите участъци и описват нанесените поражения.

По информация на кмета на село Тикале в района има множество паднали камъни.

Към момента няма постъпили сигнали за нанесени щети от валежите в останалите общини на област Смолян, съобщи и областният управител Георги Пепеланов.

Той допълни, че нивата на язовирите „Цанков камък“, „Доспат“, „Тешел“, „Златоград“ и „Пловдивци“ са в нормални граници и водоемите разполагат със свободен обем. Няма данни за реки, излезли от коритата си.