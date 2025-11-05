БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интер и Милан официално закупиха "Сан Сиро" от Общината на Милано

Важна стъпка за двата клуба, които планират изграждане на по-модерен стадион.

Сан Сиро / Джузепе Меаца
Снимка: БТА
Италианските отбори Интер и Милан официално закупиха района, в който е разположен стадионът "Сан Сиро", обявиха от двата клуба.

"Милан и Интер днес обявяват подписването на договора за покупка с Общината на Милано на Funzione Urbana San Siro, включително стадион "Джузепе Меаца" и района около него", написаха в съвместно съобщение двата милански гранда.

Финансирането идва от международни банкови институции, както и от банковите партньори на клубовете.

Покупката на "Сан Сиро" и прилежащия терен е от изключителна важност за двата отбора, тъй като им позволява да построят по-модерно съоръжение.

Настоящият стадион се очаква да бъде разрушен между 2031 и 2032 година, но строенето на новия дом на клубовете ще започне по-рано, още през първата половина на 2027 година. Това ще бъде възможно, тъй като новият стадион няма да се намира на мястото на "Джузепе Меаца", а съвсем близо до него.

Плановете са той да е готов за европейското първенство през 2032 година, което ще се проведе в Италия и Турция.

